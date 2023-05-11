У росіян проблеми з підготовкою до українського контрнаступу, – ЦНС

За даними представників українського підпілля, міжусобиця у військовому керівництві РФ посилює проблеми російської армії на фронті.

Відсутність належної взаємодії між групами впливу у військовому керівництві Російської Федерації призводить до проблем із підготовкою до контрнаступу Збройних сил України. Про це пише Центр національного спротиву 11 травня.

У джерелі зазначається, що втрати росіян на фронті зумовлені міжусобицями між групами впливу у військовому керівництві РФ.

Так, голова Міноборони РФ Сергій Шойгу продовжує виснажувати сили ПВК "Вагнер", що належить Євгену Пригожину. Підрозділи "вагнерівців" все ще зазнають дефіциту боєприпасів, що призводить до їх тактичних поразок на окремих ділянках фронту.

"Неефективна координація підрозділів із РФ створює проблеми у підготовці росіян до контрнаступу українських Сил Оборони", — зазначили в ЦНС.

Представники підпілля також згадали про те, що діяльність опору продовжується та дозволяє українській артилерії точно вражати ворожі позиції.

Нагадаємо, що за даними Bloomberg від 11 травня, в ході майбутнього контрнаступу ЗСУ зможуть використати озброєння на більш ніж 30 мільярдів доларів. Це перевищує річні витрати на озброєння будь-якої країни-члена НАТО, за винятком США.

Ми також повідомляли, що 11 травня засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що контрнаступ ВСУ вже йде повним ходом, і на Бахмутському напрямку ситуація для російських військових погіршується. Заяви президента Володимира Зеленського про те, що ЗСУ не поспішають йти у контрнаступ, глава "вагнерівців" назвав лукавими.

Ще ми писали про те, що 10 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав європейців не сприймати майбутній контрнаступ ЗСУ як останній і бути готовим до наступного.