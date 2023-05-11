Бахмутський напрямок: за добу ЗСУ ліквідували 65 і поранили 216 окупантів, — Череватий

За словами спікера Східного угрупування ЗСУ, 10 травня українські захисники знищили два російські танки, бойову машину десанту та склад боєприпасів ворога.

Минулої доби, 10 травня, на Бахмутському напрямку сталося 15 бойових зіткнень ЗСУ з російськими військами. Сили оборони ліквідували 165 та поранили 216 окупантів. Про це 11 травня в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

"За останню добу ворог здійснив 390 обстрілів наших позицій на Бахмутському напрямку. Відбулося 15 бойових зіткнень, 9 авіаударів. Внаслідок бойових зіткнень 165 окупантів було знищено, 216 поранено, один потрапив у полон", — зазначив Череватий.

Він розповів, що українські захисники також змогли знищити два російські танки Т-72, одну бойову машину десанту, пункт управління безпілотниками та польовий склад з боєприпасами ворога.

За його словами, на Лимансько-Куп'янському напрямку сталося 470 обстрілів, було 1 бойове зіткнення та 11 авіанальотів від РФ. При цьому ЗСУ змогли знищити 38 окупантів, а ще 65 російських військових отримали поранення. На цьому напрямку було знищено 4 БМП, одну станцію радіоелектронної боротьби "Стриж" і чотири російські польові склади з боєприпасами.

Нагадаємо, 10 травня військовий аналітик Том Купер повідомив про відсутність ротації у ЗС РФ та активність сил оборони України на Бахмутському напрямку, у зв'язку з якими росіяни почали тікати в паніці.

При цьому, 11 травня високопосадовці зі США, заявили виданню Politico, що найманці Євгена Пригожина, як і раніше, володіють значними запасами боєприпасів і зберігають контроль над не менш ніж 85% Бахмута.