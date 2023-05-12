"Спочатку не хотів": український підліток розповів про зйомки у кліпі Imagine Dragons (відео)

За словами 14-річного Олександра Згурського, його будинок було повністю зруйновано російськими окупантами. Внаслідок обстрілів також постраждала школа, в якій підліток провчився майже 9 років.

Олександр Згурський із селища Новогригорівка Миколаївської області став головним героєм нового кліпу американського гурту Imagine Dragons на пісню Crushed. Історію 14-річного підлітка опублікувало видання "Суспільне".

Підліток переживав війну в селі та поїхав лише після початку масованих обстрілів. Після повернення він виявив, що його будинок зруйнований російськими боєприпасами.

Хлопчик розповів журналістам, що знятися у кліпі Imagine Dragons йому запропонував американський фотограф та співак. При цьому він не уточнив, про кого саме йдеться.

"Я спочатку не хотів, потім він розповів, що я можу стати відомим, що до мене можуть приїхати волонтери, допомогти дім відремонтувати, тож я потім погодився", — згадує Олександр.

За словами підлітка, зйомки тривали приблизно тиждень. Процес затягувався через погодні умови та відсутність у селищі електрики.

Олександр Згурський розповів про зйомки у кліпі Imagine Dragons

Окрім будинку головного героя у кліпі можна побачити напівзруйновану школу, в якій він провчився майже 9 років.

"Хотілося б, щоб цю школу відремонтували, коли буду дорослим, щоб приїжджати сюди, і мої діти могли б тут навчатися, щоб хтось допоміг відремонтувати", — сказав хлопчик журналістам.

Він також зізнався, що після закінчення школи хоче вивчитися на електрика та повернутися працювати у рідне село.

Як зазначає Олександр, після виходу кліпу йому почали писати відомі люди, а ЗМІ почали запрошувати на інтерв'ю.

"Почали відомі тіктокери, все відзначали мене. Несподівано так було, бо я не знав, що цей кліп опублікували", — розповів підліток.

Imagine Dragons зняли кліп в Україні: що про нього відомо

Кліп американського гурту Imagine Dragons на композицію Crushed показує історію 14-річного Сашка зі звільненого села в Миколаївській області, який втратив свій будинок через воєнну агресію Росії. Прем'єра відбулася 10 травня.

Музиканти, які також є послами благодійної платформи UNITED24, показали кадри потерпілого від обстрілу села Новогригорівка, яке п'ять місяців було під російською окупацією. У кліпі також йдеться, як хлопчик ховався від обстрілів ЗС РФ у бомбосховищі.

Imagine Dragons – Crushed

"Історія Сашка жахлива, і таких, як він, тисячі, які відчайдушно потребують допомоги. Навіть сьогодні його родина без електрики та інших основних комунальних послуг. Будь ласка, подумайте про те, щоб зробити пожертву United24", – йдеться в описі до кліпу на YouTube.

Нагадаємо, що 27 лютого український гурт "Бумбокс" та письменник, а також соліст рок-гурту "Жадан і собаки" Сергій Жадан випустили кліп на пісню, яка стала саундтреком до військової драми "Мирний-21". У фільмі розповідається історія українських прикордонників під час початку російсько-української війни у 2014 році.