"Все йде за планом": ЗСУ на півдні рознесли окупантів і викликали в них істерику,— Гуменюк

Українські артилеристи, за словами речниці Сил оборони півдня, провели потужну роботу і завдали ударів по підрозділах окупантів, які обстрілювали Херсон та населені пункти регіону.

На південному напрямку "все йде за планом", що дуже нервує ворога. Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, планова істерія в російських загарбників була закладена від початку повномасштабного вторгнення, і зараз вона є очевидною, оскільки все йде не так, як вони планували.

"Як окупанти люблять повторювати: "все іде за планом". Просто вони не весь план знають", — сказала Гуменюк.

Вона також розповіла про роботу двох артилерійських бригад ЗСУ на південному напрямку, які у своєму відеозверненні за 11 травня відзначив президент України Володимир Зеленський. Йдеться про 406-ту ОАБр ім. генерал-хорунжого Олексія Алмазова та 63-тю ОМБр.

"В умовах контрбатарейної протидії потужну роботу виконують саме артилерійські підрозділи. Зокрема, 406-ї та 63-ї бригади, які працюють на півдні. За минулу добу у них був дуже потужний результат: було знищено понад 50 р*шистів, понад 10 одиниць техніки", — розповіла Гуменюк.

Вона наголосила, що бійці нищили техніку, якою ворог обстрілює Херсон та населені пункти Херсонської області.

Нагадаємо, що на Бахмутському напрямку на Донеччині через втечу з позицій мотострільців 72-ї бригади ЗС РФ обвалилася ділянка фронту завдовжки 2 км, що дозволяє ЗСУ оточити "вагнерівців" на окремих ділянках фронту.

Раніше стрімер з російського Челябінська побажав ЗСУ дійти до Кремля і ліквідувати Путіна, якого самі росіяни не можуть прибрати.