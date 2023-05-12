Що робити, якщо є відстрочка від призову, але працівники ТЦК видають повістку, — відповідь юриста

За словами адвоката Ростислава Кравця, у разі, якщо співробітники військкомату не хочуть нічого чути про відстрочку, необхідно розписатися у повістці та надалі повідомити центр комплектування про її наявність.

Громадяни України мають право на відстрочку від мобілізації у ряді випадків, але навіть за наявності документа можуть вручити повістку до військкомату. Адвокат Ростислав Кравець розповів, що робити у такому разі і коли відстрочку можуть анулювати.

У яких випадках можуть скасувати відстрочку від мобілізації

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України №76 від 27 січня 2023 року, відстрочку від мобілізації можуть анулювати у таких випадках:

закінчення терміну його дії;

виконання підприємством, установою, організацією мобілізаційного завдання (наказу) або його скасування;

завершення підприємством, установою, організацією виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань;

позбавлення уповноваженим органом статусу критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

ліквідація органу влади чи підприємства, установи чи організації;

звільнення особи, яка підлягає призову на військову службу, з органу влади чи підприємства, установи чи організації.

Що робити, якщо є відстрочка від мобілізації, але працівники військкомату вручають повістку

За словами юриста, якщо громадянин має відстрочку від мобілізації, але йому на роботі чи на вулиці вручають повістку до Територіального центру комплектування (військкомат), необхідно повідомити співробітників ТЦК, що у вас є такий документ і надати його за наявності такого.

Якщо співробітники ТЦК все одно мають намір вручити повістку, адвокат радить не вступати з ними в суперечку і не чинити опір.

"Я раджу повідомити тих осіб, які вручають повістку, що у вас є підстави для відстрочення. Є, наприклад, відстрочка — ви проходите денне навчання або ви не досягли ще 27 років. Або, наприклад, ви ніколи не служили, ви багатодітний батько, є хтось на утриманні, загинули ваші родичі під час АТО/ООС чи під час воєнних дій", — розповів Кравець.

За словами адвоката, якщо співробітники військкомату наполягають на отриманні повістки навіть за наявності відстрочки, потрібно розписатися у документі. Надалі потрібно підготувати перелік документів, які дають право на відстрочку та письмово повідомити військкомат про те, що у вас є відстрочка. Якщо громадянин за законом має право на відстрочку, але немає відповідного документа, необхідно направити в ТЦК заяву з проханням надати відстрочку від мобілізації.

"Якщо у вас вже є право на відстрочку, я б радив завчасно направити таку заяву для отримання відстрочки від мобілізації. Не треба чекати, поки вам вручать повістку", — додав Кравець.

За його словами, у разі, якщо співробітники військкомату насильно вас відвозять до ТЦК, необхідно повідомити про це поліцію і вимагати надати безплатного адвоката.

Нагадаємо, раніше 11 травня ЗМІ повідомляли про те, що в Україні військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років можуть отримати оповіщення від військкомату. Метою оповіщення від військкомату може бути уточнення інформації, проте якщо військовозобов'язаний проігнорував повістку, яка додавалася до оповіщення, то неявка до ТЦК та СП тягне за собою відповідальність.