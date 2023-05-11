Не тільки повістки: що таке сповіщення від військкомату і до чого воно зобов'язує

За словами юриста Владислава Юрчака, метою оповіщення від військкомату може бути уточнення інформації, проте якщо військовозобов'язаний проігнорував повістку, яка додавалася до оповіщення, то неявка до ТЦК та СП тягне за собою відповідальність.

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В Україні військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років можуть отримати оповіщення від військкомату. Про те, чим цей документ відрізняється від порядку денного, пише УНІАН.

Як зазначають журналісти, порядок денний передбачає прибуття конкретного громадянина до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) до зазначеного терміну.

Своєю чергою, оповіщення також видаються керівництвом ТЦК і СП, проте вручають їх не конкретній особі. Їх можуть направити:

органам місцевого самоврядування;

главам підприємств, відомств та організацій;

навчальним закладам.

У разі отримання оповіщення згадані структури повинні повідомити конкретних осіб про виклик до ТЦК та СП, а також забезпечити їх явку у військкомат. Даний механізм ТЦК та СП використовують для вручення повісток.

Оповіщення від військкомату: до чого воно зобов'язує

У публікації зазначається, що оповіщення від військкомату не зобов'язує громадянина до дій, проте установа, що його отримала, повинна донести до військовозобов'язаних необхідність прибуття у військкомат і забезпечити їх явку.

У разі невиконання зобов'язань голови підприємств та установ можуть бути оштрафовані на 1700-3400 гривень, а посадові особи – на 3400-5100 гривень.

Також повідомляється, що до оповіщення може додаватися повістка.

Як зазначив юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак, метою оповіщення може бути уточнення інформації та обліку, формування резерву, проте якщо військовозобов'язаний проігнорував повістку, що додавалася до оповіщення, то неявка до ТЦК та СП тягне за собою відповідальність.

Нагадаємо, що за словами адвоката Ростислава Кравця, керівник підприємства може вручити співробітникові повістку, після чого передати цю інформацію до центру комплектації, після чого прийматимуться та складатимуться потрібні протоколи.

Ми також писали про те, що існує три юридичні нюанси, коли військовозобов'язаний має право відмовитися розписуватись за отримання повістки під час мобілізації у разі. Це можливо, якщо документ було виписано з порушенням чинного законодавства.