Повістку можна не брати: юрист назвав три законні причини для відмови

Однією з підстав відмови в отриманні повістки є внесення даних у частково заповнений бланк документа в присутності військовозобов'язаного.

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Під час дії воєнного стану в Україні повістки можуть вручати чоловікам призовного віку практично будь-де. Але є випадки, коли від отримання повісток можна відмовитися. Про це в коментарі "РБК-Україна" розповів Микита Муренко, керуючий партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери".

Мобілізація в Україні: коли можна відмовитися отримувати повістку

За словами юриста, військовозобов'язаний має право відмовитися розписуватись за отримання повістки під час мобілізації в разі, якщо документ було виписано з порушенням чинного законодавства.

Існує три юридичні нюанси, на які варто звернути увагу. Повістку виписано незаконно, якщо:

дані дописувалися до частково заповненого бланка документа;

у повістці вказано неправильні дані одержувача;

повістку вручає не уповноважена особа, яка не має печатки, або певні дані вносили при отримувачі.

"У такому разі існує можливість відмовитися від підписання розписки про отримання повістки, після чого співробітник ТЦК та СП складає акт про відмову від отримання повістки, яка передається на розгляд керівникам ТЦК та СП. Вони в результаті можуть стягнути штраф за порушення правил військового обліку. Такий штраф можна оскаржити в суді", — пояснив Микита Муренко.

За його словами, повістка сама по собі не може бути оскаржена в суді, але можливе оскарження ухвали про накладення штрафу за ухилення від військового обліку, якщо людина буде притягнута до адміністративної відповідальності за цей факт.

"Адже фактично ви не ухиляєтеся від обліку, а лише відмовилися від незаконного оформлення та способу вручення повістки — такого, який порушує визначений Кабінетом Міністрів України порядок", — зазначив юрист.

Нагадаємо, 7 квітня уряд розширив повноваження військкоматів, дозволивши їм під час мобілізації в Україні вручати повістки військовозобов'язаним, незалежно від місця їхнього перебування на військовому обліку. Вказані вище повноваження ТЦК не поширюються на військовозобов'язаних і резервістів СБУ та Служби зовнішньої розвідки.

3 травня Олександр Камша, адвокат і арбітражний керуючий юридичної фірми "Ілляшев і Партнери", пояснив, чому вручати повістки військовозобов'язаним через родичів незаконно. За його словами, людина має отримати повістку лише особисто.