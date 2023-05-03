"Тільки особисто": юрист пояснив, чому вручати повістки через родичів незаконно

На початку квітня уряд розширив повноваження ТЦК. У звʼязку з цим поширилась новина, що родичам військовозобов'язаного можуть вручити повістку. Фокус поцікавився у юристів, чи такий варіант можливий, а також розпитав про вручення повісток на блокпостах.

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На початку квітня Кабінет міністрів України розширив повноваження територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП, колишні військкомати), дозволивши їм вручати повістки незалежно від прописки та місця перебування на військовому обліку. Нововведення запустило у суспільстві нову хвилю обговорень стосовно того, яким саме чином можуть вручатись повістки.

Так, 2 травня ЗМІ поширили новину щодо вручення повісток через родичів з посиланням на інтервʼю юриста Максима Шинжирбаєва 7-му телеканалу Одеси. В розмові експерт мимохіть говорить про те, що повістка буде вважатись врученою, навіть якщо її підписав хтось з рідних військовозобов'язаного, з яким він проживає.

"Повістка повинна бути заздалегідь видана, заповнена даними особи, яку викликають, і, відповідно, власноручно — тобто прийти до цієї особи та під підпис надати їй, вручити, або через родича, якому понад 18 років, і який разом з ним мешкає", — говорить юрист.

Сам Шинжирбаєв в сторіс на своїй сторінці в Facebook спростував цю інформацію. Зокрема, він повідомив, що його слова були вирвані з контексту, і насправді він коментував інше питання.

"Я казав про те, що вручити повістку [можливо] через повнолітнього родича за умови, що це строковик. Я там надав приклад про строковика, який 18-річний, і йому вручають повістку [через родича], тому що було положення про вручення повісток на військову строкову службу. Це треба відрізняти", — прокоментував юрист.

Він також підкреслив, що для мобілізації ця норма не працює.

Варто зауважити, що ведуча в ефірі 7-го каналу Одеси кілька разів перепитала юриста щодо його слів про вручення повістки через рідних, і він одного разу навів приклад саме про строковика, але висловився не дуже конкретно, що й стало причиною плутанини.

Вручити повістку через родичів неможливо

Олександр Камша, адвокат й арбітражний керуючий юридичної фірми "Ілляшев та Партнери", у розмові з Фокусом наголошує: ні, ТЦК не може видавати повістку через родичів військовозобовʼязаного.

За його словами, повістка повинна бути вручена лише особисто людині, що підлягає мобілізації.

"Вручатися повістки можуть через відповідні органи місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ, організацій, у тому числі закладів освіти, незалежно від підпорядкування і форми власності та безпосередньо посадовими особами районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Але повістка має бути вручена особисто [військовозобовʼязаному]", — коментує Камша.

Вручення повісток на блокпостах

Як наголошує Камша, в законодавстві України не визначено місце, де може вручатися повістка, або місце, де це робити заборонено.

"Згідно зі статтею 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", громадяни України зобов’язані з’являтися за викликом до військових частин або на збірні пункти центрів комплектування та соціальної підтримки. Також цією статтею передбачено, що призов громадян на військову службу під час мобілізації здійснюють територіальні центри комплектування та соціальної підтримки за сприяння місцевих органів виконавчої влади. Тобто повістку можуть вручити будь-де: на блокпосту, на вулиці, на роботі, в дорозі тощо", — зазначає адвокат.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запропонував відправити військкомів на фронт, а їх місце мають зайняти авторитетні ветерани з важкими пораненнями. Фокус розбирався, як такі зміни можуть вплинути на систему мобілізації та чи допоможе це реформувати колишні військкомати.