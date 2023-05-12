Міноборони Білорусі заявило про посилення танками державного кордону (фото)

У Міноборони країни розповіли, що військові інженери здійснили маскування озброєння, військової та спеціальної техніки, а екіпажі танків Т-72Б провели контрольні стрільби.

Військове командування Білорусі вирішило посилити державний кордон танковими частинами. Як повідомила 12 травня пресслужба Міноборони країни деякі танкові взводи білоруської армії під час перевірки боєздатності виконують так зване "завдання щодо посилення держкордону".

"Під час комплексної перевірки бойової готовності Збройних сил військовослужбовці танкового підрозділу організували охорону та оборону", — йдеться у повідомленні.

Також військові інженери здійснили маскування озброєння, військової та спеціальної техніки на певній ділянці. А військовослужбовці провели контрольні стрільби з танка Т-72Б, а також зі стрілецької зброї під час проведення тактичної підготовки особового складу.

"Деякі танкові взводи під час перевірки виконують завдання щодо посилення Державного кордону Республіки Білорусь", — повідомили в Міноборони.

Зазначимо, що згідно з даними спостерігачів "Білоруський Гаюн", військові навчання у країні продовжили до 22 травня. У повідомленні сказано, що Збройні сили Білорусі "поліпшують навички, стають більш підготовленими до оборони, але, як і раніше, не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду".

Також було опубліковано карту полігонів та графіки проведення навчань на кожному з них. Загалом навчання проводяться на восьми полігонах — два з них — Гожський і Брестський перебувають на західних кордонах республіки, решта шість — ближче до центру країни.

Раніше повідомлялося, що спецслужби Білорусі повідомили про запобігання теракту, яке нібито було заплановано на 9 травня. Голова білоруського КДБ Іван Тертель заявив, що "певну кількість осіб" вже затримано за підозрою у підготовці терактів.

Згодом білоруські ЗМІ повідомили, що силовики затримали чотирьох осіб віком від 23 до 29 років, які нібито готували теракт на 9 травня на замовлення розвідки та Міноборони України. За інформацією Тертеля, диверсанти мали вибухівку, замасковану під побутові прилади, доставлені до Білорусі з-за кордону.