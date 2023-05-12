Щоб знизити відтік громадян: Путін доручив росіянам бути "соціально привабливими"

Лідер Кремля сподівається знизити відтік росіян за кордон за допомогою вжиття додаткових заходів щодо створення "привабливих умов людського капіталу".

Президент РФ Володимир Путін підписав указ, яким вніс зміни до Концепції державної міграційної політики Росії на 2019-2025 роки. У якому, зокрема, доручив росіянам бути "фінансово та соціально привабливими", щоб знизити відтік громадян РФ з країни. Указ Путіна було опубліковано 12 травня на порталі правової інформації.

Одним із ключових пунктів документа є пункт, пов'язаний зі "збільшенням міграційного відтоку населення Російської Федерації за кордон" за 2022 рік.

"У 2022 році під впливом змінених соціально-економічних умов збільшився міграційний відтік населення за кордон. У зв'язку з цим потрібно вжити додаткових заходів щодо створення привабливих фінансових, соціальних та інших механізмів збереження людського капіталу, зниження відтоку населення РФ за кордон", — зазначено в документі.

У доповненні до концепції до указу Путіна додано пункти про "створення умов, що забезпечують можливість участі в цивільних та інших правовідносинах на території РФ лише осіб, які законно перебувають на її території", а також про "протидії формуванню етнічних (поліетнічних) анклавів".

Указ президента Росії набирає чинності з дня його опублікування 12 травня.

Нагадаємо, 2 травня стало відомо, що біженці з Близького Сходу одержують російські візи для того, щоб незаконно потрапити на територію Європейського союзу через РФ та Білорусь.

Також днями стало відомо, що у мечетях та центрах імміграції російські вербувальники намагаються завербувати мігрантів із Середньої Азії для війни проти України.