"Арешт" Сирського та Залужного: в ОП назвали причину нового вкиду пропаганди РФ

За словами Михайла Подоляка, інформаційна кампанія Кремля складається одразу із трьох цілей: деморалізація ЗСУ, психологічний тиск на українців, а також підняття бойового духу окупантів.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк переконаний, що Росія має "особистий шизофренічний світ" і про це свідчать новини, які поширює російська пропаганда. Про це він заявив у коментарі виданню LIGA.net 12 травня.

11 травня російські ЗМІ почали розповсюджувати по мережі інформацію про те, що голова Генштабу ЗСУ Валерій Залужний та командувач Сухопутних військ Олександр Сирський були нібито заарештовані через розбіжності з Володимиром Зеленським. Це виявилося дезінформацією.

Михайло Подоляк відреагував на це, заявивши, що подібні інформаційні вкиди з боку Російської Федерації є компенсацією їхніх власних страхів.

"Коли ти реально не маєш впливу на ситуацію і як вогню боїшся відповідного розвитку подій на фронті, ти створюєш свій особистий шизофренічний світ — де ти чемпіон, де ти всіх перемагаєш та вбиваєш, де ти все ще є адептом "триденних воєн" проти Києва, Берліна, Лондона чи Варшави", — сказав Михайло Подоляк.

Усього є три цілі, як зазначив радник голови ОП, які переслідують росіяни за допомогою пропаганди. Виглядають вони так:

спроба деморалізувати бійців ЗСУ на фронті, які готуються до контрнаступу;

спроба психіологічно вплинути на українців, зокрема тих, що перебувають на окупованих територіях;

спроба підняти бойовий дух російських окупантів

Вони це роблять із перших днів війни, продовжив Михайло Подоляк, і зупинятися явно не збираються.

"Нехай продовжують. Але, чесно кажучи, у подібні російські байки може повірити лише вкрай недалекий внутрішній споживач у самій РФ", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 11 травня Михайло Подоляк не підтримав заклик ООН щодо завершення війни в Україні. За його словами, спочатку має пройти повна деокупація територій, які тимчасово перебувають під контролем РФ.

11 травня Михайло Подоляк також розповів, чого зараз не вистачає українським військовим для того, щоби розпочати контрнаступ і при цьому мінімізувати втрати.