"Прискорять розвиток подій": у Зеленського розповіли, чого зараз не вистачає ЗСУ

За словами радника глави Офісу Президента Михайла Подоляка, є речі, які б допомогли прискорити темп українського контрнаступу, мінімізувати втрати та знищувати противника більш ефективно.

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Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк перерахував ключові складові, які потрібні Збройним силам України на даному етапі війни з Російською Федерацією. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

Подоляк назвав три компоненти, необхідні українській армії для "прискорення розвитку подій":

боєприпаси;

далекобійні ракети (200+ км);

авіація.

Як зазначає радник голови ОП, наявність кожного зі згаданих компонентів допоможе різко наростити темп контрнаступу української армії, мінімізувати втрати ЗСУ, а також зробити знищення противника максимально ефективним.

Контрнаступ ЗСУ: яка ситуація з постачанням

У п'ятницю, 5 травня, Євросоюз ухвалив рішення виділити 1 мільярд євро на закупівлю артилерійських снарядів та ракет для Збройних сил України. У сукупності з попередніми пакетами постачання загальний внесок ЄС у військову допомогу Києву сягнув 5,6 мільярда євро.

Крім того, 11 травня міністр оборони Великобританії Бен Воллес офіційно підтвердив передачу Україні ракет Storm Shadow, призначені для високоточних ударів. Їхня дальність досягає понад 250 км, що робить її менш далекобійною в порівнянні з американськими ракетами ATACMS.

Щодо авіації, то на думку президента України Володимира Зеленського, ЗСУ отримають сучасні літаки після успішного контрнаступу. Про це український лідер заявив 3 травня під час пресконференції з президентом Фінляндії Саулі Ніїністе у Гельсінкі.

Раніше, 17 квітня, пресслужба Міноборони Словаччини повідомила, що Україна вже отримала 13 обіцяних винищувачів МІГ-29. Останню партію із 9 повітряних суден успішно передали українським льотчикам.