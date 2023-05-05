€1 млрд на снаряди та ракети для ЗСУ. Важливий крок Євросоюзу

Разом із попередніми пакетами постачань це рішення доводить загальний внесок Євросоюзу в допомогу українським військовим до 5,6 млрд євро.

Related video

Євросоюз ухвалив рішення виділити 1 мільярд євро на закупівлю артилерійських снарядів і ракет для українських військових. Про це у п'ятницю, 5 травня, заявила пресслужба організації.

"Рада ЄС схвалила виділення 1 мільярда євро на закупівлю артилерійських снарядів і, за необхідності, ракет для ЗСУ", — йдеться у повідомленні.

Так, разом із попередніми пакетами постачання ухвалне сьогодні рішення доводить загальний внесок Євросоюзу у військову допомогу Києву до 5,6 мільярдів євро.

"Сьогоднішнє рішення — ще один важливий крок до постачання в Україну більшої кількості боєприпасів. Збройним силам України потрібна значна кількість боєприпасів для захисту українського народу та території. І їм потрібно швидко", — сказав Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

У ЄС впевнені, що допомога Україні сприятиме подальшому зміцненню потенціалу та стійкості країни для захисту своєї незалежності, суверенітету та територіальної цілісності.

Нагадаємо, 4 травня стало відомо, що ЄС виділить до 80 млн євро Греції на боєприпаси для України. Єврокомісар Тьєррі Бретон вивчив можливості оборонних підприємств Греції для збільшення виробництва снарядів, щоб постачати їх до України.

А 3 травня Євросоюз погодив єдиний механізм закупівель снарядів для ЗСУ. Схема спільних закупівель є частиною ширшого плану ЄС щодо передавання 1 мільйона артилерійських снарядів і ракет Україні протягом наступних 12 місяців.