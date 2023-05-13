"Повністю збігається": Залужний порівняв війну в Україні з Першою та Другою світовою (відео)

До 24 лютого, як зазначає головнокомандувач ЗСУ, він вважав, що бойові дії таких масштабів у 21 столітті абсолютно неможливі. Такої ж думки дотримувалися його західні колеги.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів паралель між світовими війнами та тим, що на сьогодні відбувається в Україні. Чим ці події відрізняються, він розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову 12 травня.

За його словами, у кожного протистояння є свій масштаб і воно відбувається на певній ділянці фронту. Той масштаб, з яким зіткнулася Україна, відповідає і Першій світовій війні та Другій світовій.

"Станом на сьогодні лінія фронту для Збройних сил України 3750 кілометрів. Це дуже багато. Кількість боєприпасів, які використовуються нами та використовуються противником, повністю збігається. За кількістю сил, можливо, станом на сьогодні ще трохи менше", — каже Валерій Залужний.

За цими ознаками вже можна порівняти війни, які проходили у минулому столітті і відбуваються зараз. Окремо командувач ЗСУ зазначив, що до 24 лютого був абсолютно переконаний, що війна такого масштабу в 21 столітті проходити не може, оскільки це неможливо. Такої думки дотримувалися і його західні колеги.

Внаслідок опору ЗСУ та боротьби наших воїнів за майбутнє країни війна досягла таких масштабів. Дмитро Комаров додав, що за рік війни ставлення всього світу до України кардинально змінилося. Усі побачили, що українці можуть боротися за те, що по праву належить їм, і у разі будь-якої агресії продовжать це робити.

"Абсолютно точно. Будь-яка розмова з ними починається з того, що вони кажуть: "Ми схиляємося перед мужністю та героїзмом ваших солдатів". Це те, з чого починається розмова. Закінчується кожна розмова з: "Слава Україні" та "Героям слава". Для них це відкриття у якомусь сенсі", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 12 травня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розкрив подробиці підготовки до великої війни з РФ. За його словами, до кінця лютого військове командування зробило все для того, щоб мінімізувати втрати у разі російської агресії.