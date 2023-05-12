"Це спрацювало": Залужний розкрив подробиці підготовки до великої війни з РФ (відео)

За словами головнокомандувача ЗСУ, станом на кінець лютого було зроблено все для того, щоб мінімізувати втрати у разі російської агресії. Це був величезний комплекс заходів із залученням багатьох людей.

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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний поділився подробицями того, як країна готувалася до повномасштабної війни напередодні 24 лютого і яких заходів вживали. Про це він розповів у інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову 12 травня.

За його словами, у підготовці до війни брали участь багато людей. Завдяки їм вжили величезний комплекс заходів, який і допоміг вистояти нашим захисникам.

Наприкінці лютого військове керівництво зробило все, що тільки спало на думку для мінімізування збитків від російського вторгнення і залишалося тільки чекати.

"Ми щось робили, потім перевіряли, наскільки це ефективно. Потім приходили до висновку, що це рішення не є ефективним. Воно змінювалося. Знову відпрацювання повного комплексу, знову оцінка, знову негативний результат. І так дійшли того, що є. Це був величезний комплекс заходів, величезна була напруга людей, які брали в цьому участь", — заявив Валерій Залужний.

Проводились і навчання, як згадує головнокомандувач ЗСУ. Бригади могли переміщатися регулярно із Закарпаття до Київської області, потім до Херсонської, а врешті-решт під кінець навчань опинитися в Одеській області.

Також підготовка допомогла українським захисникам змінити конфігурацію сил ППО, завдяки чому потенціал був збережений у перші хвилини вторгнення та зберігається досі.

"Це був величезний комплекс заходів, колись ми зможемо про це розповісти. Цей весь комплекс, який ми проводили, наштовхнув нас на думку, що є лише один варіант, який може в цій ситуації спрацювати. Він полягав у тому, щоб у короткий термін завдати противнику максимальних втрат, щоб він відмовився від подальших дій на більшій території України. І це спрацювало", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 11 травня повідомлялося, що Валерій Залужний висловився про "спадщину" СРСР у ЗСУ. За його словами, в умовах важких боїв складно реформувати українські збройні сили, проте якщо "фанати" радянського минулого знайдено, то розбиратися довго не будуть.