"Викорінити складно": Залужний висловився про "спадщину" СРСР у ЗСУ (відео)

За словами головнокомандувача, в умовах важких боїв складно реформувати українські збройні сили. Також він заявив, що не довго розбиратиметься, якщо знайде представника радянської армії на будь-якій посаді.

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У Збройних силах України ще спостерігається вплив Радянського Союзу. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову.

"Радянська армія жила у Збройних силах України довго і все ще там є відлуння, ще не до кінця завершила своє існування", — констатував генерал.

Залужний зазначив, що викорінити "спадщину" СРСР із ЗСУ складно, коли в Україні йдуть важкі бої. Це з тим, що багато процесів взаємопов'язані друг з одним.

"Мої підлеглі знають, якщо я десь знайду представника радянської армії десь там, на будь-якій посаді, я довго розбиратися не буду", — додав головнокомандувач ЗСУ.

Валерій Залужний про радянську "спадщину"

Нагадаємо, що 5 травня Дмитро Комаров опублікував інтерв'ю з міністром оборони України Олексієм Резніковим, з якого стало відомо, як делегація РФ відмовилася забирати тіла своїх загиблих військовослужбовців із території України під час переговорів у Білорусі.

Раніше, 28 квітня, журналіст показав умови, в яких президент України Володимир Зеленський проводить таємні засідання щодо ситуації в країні. Приміщення розташоване в секретній локації глибоко під землею, оскільки дії противника можуть бути різними.

Володимир Зеленський також зізнався Дмитру Комарову, що після початку повномасштабної війни у нього з'явився власний пістолет, щоб не потрапити в полон до окупантів. За словами українського лідера, попадання до рук росіян для нього було б ганьбою.