"Мене вразила цинічність": РФ відмовилася забрати своїх загиблих, – Резніков (відео)

За словами глави Міноборони України, на торішніх переговорах у Білорусі Москва оцінила свої втрати у 10-30 осіб, тоді як справжня цифра досягла 3000.

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Делегація Російської Федерації відмовилася забирати тіла своїх загиблих військовослужбовців із території України під час переговорів у Білорусі у перші дні повномасштабного вторгнення. Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову.

"Мене вразила цинічність росіян. Того дня, коли ми були на переговорах, ми вже нарахували десь 3000 убитих росіян. Це вже багато", — сказав міністр.

Резніков пригадав, як запитав російських перемовників, як вони збираються евакуювати своїх загиблих, щоб близькі могли їх поховати. З цією метою глава українського оборонного відомства запропонував звернутися до Червоного Хреста.

Як зазначає міністр, члени делегації РФ відкинули його пропозицію, заявивши, що вони "не підтверджують" таку кількість втрат. За версією Москви, на той момент в Україні загинуло від 10 до 30 росіян.

"Я кажу, ви щось може не підтверджуєте, але 3000 ваших тіл гниють на нашій землі", — згадує Резніков.

Олексій Резніков розповів про переговори у Білорусі

За кілька тижнів голова Міноборони України зустрівся в Києві з головою Червоного Хреста Петером Маурером, який нещодавно повернувся з Москви.

Маурер розповів, що міністр і заступник міністра оборони РФ, ймовірно, знають про великі втрати, проте навряд чи вони доносять цю інформацію до вищого керівництва країни, бо бояться і не хочуть бути "кілер-меседжерами".

Резніков також додав, що на той момент Путін міг не знати про масштаб втрат, проте зараз приховати цю інформацію складніше.

Нагадаємо, що за даними Генштабу ЗСУ від 29 квітня, втрати ЗС РФ перевищили 190 тисяч осіб. При цьому, справжня цифра може бути вищою за офіційні дані.

Ще ми писали про те, що 2 травня видання The Washington Post опублікувало висновок Білого дому, згідно з яким кількість убитих і поранених російських військовослужбовців в Україні різко зросла останніми місяцями.