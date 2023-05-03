Велика кількість смертей солдатів РФ в Україні говорить про те, що скоро буде ще більша бійня, — WP

За словами аналітика Роба Лі, російські війська зазнали значних втрат під час зимового наступу. Він зазначив, наскільки добре укріплені оборонні позиції України.

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Білий дім вважає, що кількість убитих чи поранених російських військовослужбовців в Україні різко зросла останніми місяцями. Це сталося тому, що бойові дії стали більш запеклими. Передбачається, що масштабні бійні в майбутньому тільки зростатимуть. Про це пише The Washington Post.

Повідомляється, що битва за Бахмут стала особливо жахливою, коли російські повітряно-десантні підрозділи захопили висоти на флангах міста, а командири ПВК "Вагнер" наказали найманцям-зекам штурмувати квартали у центрі міста. Їм, як правило, забороняють відступати, тому кількість загиблих серед них є непропорційно високою.

Роб Лі, старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики, що уважно стежив за конфліктом, сказав, що російські війська зазнали значних втрат під час зимового наступу та в інших місцях. Наприклад, у Вугледарі, Кремінній, Мар'їнці та інших населених пунктах на сході України.

"Коли ви атакуєте, ви, як правило, зазнаєте більше втрат", — сказав Лі журналістам.

Чи вказав на те, наскільки добре укріплено оборонні позиції України. Однак зазначив, що український контрнаступ може зіткнутися з аналогічними перешкодами та зростанням кількості загиблих українських військових.

Як розповів журналістам президент України Володимир Зеленський, битва за Бахмут сковує велику кількість російських військ та не дає їм прорватися далі.

"От чому всі військові вважають, що це дуже важливий пункт і що там знищено велику кількість ворожих військ", — сказав він.

Видання пише, що оцінка втрат, як і раніше, утруднена, оскільки американські та інші західні офіційні особи визнали обмежені можливості спостереження за полем бою, а також зусилля російського та українського командування щодо забезпечення оперативної безпеки шляхом приховування справжнього масштабу втрат кожної зі сторін.

Нагадаємо, що американський генерал передбачив кілька наслідків контрнаступу ЗСУ. На думку глави Генштабу США, захисники України мають достатню кількість можливостей із отриманими від країн-союзників озброєннями, проте результат контрнаступних дій може бути будь-яким.

Також повідомлялося, що в Міноборони анонсували призначення поранених на інші посади у ЗСУ. Вакансій в українській армії, як зазначила заступник міністра оборони Ганна Маляр, у десятки разів більше, ніж поранених, які зараз змушені чекати на призначення.