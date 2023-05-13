Є постраждалі: у Миколаєві через удар росіян спалахнув житловий багатоповерховий будинок (відео)

За словами місцевої влади, через атаку окупантів постраждали троє людей. Одного із них забрала швидка допомога.

У ніч проти 13 травня російські окупанти атакували Миколаїв. Внаслідок прильоту розпочалася пожежа на місцевому підприємстві, також спалахнув перший поверх житлового будинку, постраждала будівля навчального закладу. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у себе в Telegram.

За його словами, внаслідок російської атаки пожежа почалася у трьох квартирах.

"Пожежа на підприємстві – рятувальники працюють. Поряд постраждали житлові будинки. В одній із п'ятиповерхівок вибито практично всі вікна, пожежі у трьох квартирах. Щодо постраждалих – з'ясовуємо. Медики працюють на місці. Також є пошкодження у навчальному закладі", — написав мер.

Потім він повідомив, що через приліт постраждали троє людей.

"Поки що відомо про трьох постраждалих. Одного забрала швидка, двом надали медичну допомогу на місці", — сказано в повідомленні.

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім у себе в Telegram підтвердив інформацію про трьох постраждалих.

"Без жертв, троє травмовано у житловому будинку. Пожежу ліквідовано", — написав він.

Також у мережі показали відео з місця подій.

Нагадаємо, 7 травня окупаційна влада Криму повідомила про нічні вибухи в Криму. Зі слів ЗМІ, Збройні сили України нібито направили у бік Кримського півострова понад 10 безпілотників.

Також повідомлялося, що над Києвом вже два місяці збивають усі ворожі ракети та дрони. За даними Міноборони, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в Києві пролунало 740 повітряних тривог.