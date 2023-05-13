Кулеба та Блінкен обговорили необхідність постачання Україні F-16

За словами Держсекретаря США Ентоні Блінкена, Вашингтон підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Про це глава МЗС написав у Twitter.

"Я розмовляв з @SecBlinken про координацію подальших поставок зброї, нашої співпраці з Глобальним Півднем та створення Спеціального трибуналу. Я звернув пильну увагу на важливість надання Україні F-16 та кроки, необхідні для початку підготовки українських пілотів", – йдеться у повідомленні.

Сполучені Штати готові підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, – підтвердив Держсекретар США.

Блінкен підтвердив розмову, написавши, що Вашингтон і надалі підтримуватиме Україну.

"Чудово поговорити сьогодні з моїм другом, міністром закордонних справ @DmytroKuleba про те, як Сполучені Штати можуть продовжувати підтримувати військові зусилля України. Сполучені Штати готові підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", — написав Держсекретар США у Twitter.

Блінкен і Кулеба також обговорили контрнаступ ЗСУ

Крім того, у прес-службі держдепу США зазначили, що Блінкен і Кулеба також обговорили контрнаступ Сил оборони України, у тому числі і те, як участь міжнародних партнерів може сприяти його успіху.

"Блінкен заявив, що суверенітет України життєво важливий для миру та безпеки в Європі і підтвердив зобов'язання США закликати Росію до відповіді", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше заявив, що українська армія отримає винищувачі F-16, але питання залежить від результатів контрнаступу.

Також Фокус писав, що глава Міноборони України Олексій Резніков називав питання постачання винищувачів F-16 "найдорожчою історією".