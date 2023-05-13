Прорив ЗСУ під час контрнаступу може швидко завершити війну: експерти назвали умови

Україна не має такого ж елемента несподіванки, як під час харківського контрнаступу, натомість є багато західної техніки. Наразі все залежить від майстерності військових.

Успішний контрнаступ військ України може призвести до закінчення війни, але виконати його буде дуже складно. Про це пише інформаційне агентство Bloomberg, посилаючись на військових експертів.

Контрнаступ ЗСУ: умови успіху

Україна готується до великого контрнаступу, використовуючи озброєння на суму понад $30 млрд, отриману від союзників. На думку аналітиків, прорив українських військ, аналогічний минулорічному наступу в Харківській області, допоможе швидко завершити вторгнення ЗС РФ, яке порушило енергетичний та зерновий ринки у всьому світі. Однак якщо ЗСУ не зможуть досягти значних успіхів, то це призведе до затяжних бойових дій ("зимового глухого кута") і покаже, що жодна зі сторін не має переваги. Крім того, інші країни посилять тиск на Україну, пропонуючи відмовитися від окупованих територій та запровадити режим припинення вогню.

Минулого року Сили оборони України використали елемент раптовості, якого тепер досягти набагато важче. Для успіху Україні потрібно провести складну загальновійськову операцію, не маючи переваги у повітрі. Для цього необхідно добре координувати піхоту, бронетехніку, саперів та ППО, максимально ефективно застосовувати більш ніж 200 танків, 300 бойових машин піхоти та іншої зброї, яку партнери поставили українцям із грудня 2022 року. При цьому багато залежатиме від підготовки військових, розвідки та здатності боротися з авіацією РФ.

Де буде контрнаступ ЗСУ

Наприкінці 2022 — на початку 2023 років російська армія досягла незначних успіхів у районі Бахмута, проте 11 травня командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський повідомив, що ЗС РФ відступили на 2 км. Невдача росіян перекреслить тижні повільного просування ПВК "Вагнер", досягнутого ціною великих втрат.

Проте основна частина контрнаступу, за прогнозами експертів, розгорнеться на Півдні України, де окупанти збудували міцну лінію оборони. Там ЗСУ знадобиться спеціальне інженерне обладнання, щоб розмінувати шлях, подолати траншеї, знищити бліндажі. Крім того, будуть потрібні сотні вантажівок і транспортерів, щоб доставляти важку бронетехніку на позиції швидше, ніж Росія встигне відреагувати.

Багато залежить від кількості живої сили у ЗС РФ — якщо солдатів залишилося мало, то командуванню доведеться вгадувати, де саме українські війська завдадуть удару, а останні зможуть обійти супротивника з флангів. Чисельність військ та техніки може стати критичною, якщо Україні вдасться прорвати лінію фронту, оскільки для будь-якого прориву знадобляться резерви.

Раніше повідомлялося, що Україна побоюється, що контрнаступ не виправдає надій. За словами міністра оборони Олексія Резнікова, очікування від майбутніх успіхів ЗСУ на полі бою часто переоцінюють.

11 травня засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що контрнаступ ЗСУ вже розпочався. Українські війська активно атакують на Бахмутському напрямі, а ситуація для окупантів погіршується.