Спрацював автономно: у ЗСУ розповіли, як Patriot збив російський "Кинджал"

Українські військові не знають, куди саме летіла ракета, бо її знищили на великій висоті.

Комплекс протиповітряної оборони Patriot збив російську аеробалістичну ракету "Кинджал" в автономному режимі. Про це речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат розповів "Суспільному" у коментарі 13 травня.

За словами Ігната, Patriot має автоматичний режим, в якому він знищує "все, що летить" — оператору достатньо натиснути на кнопку "автомат". У такому режимі комплекс запускає ракету по цілі, яку засік радар, і вона летить назустріч "Кинджалу", коли той знижується.

Юрій Ігнат додав, що сили ППО збили російську ракету на великій висоті та не знають, куди вона була націлена. Високо у небі найменше відхилення змінює місце влучання на десятки кілометрів.

"Тут тільки можна гадати, куди він мав летіти. Якщо Patriot захистив сам себе, то і слава Богу", — підкреслив представник ВСУ.

Як зазначив Юрій Ігнат, росіяни запускають "Кинджали" по цілях із заздалегідь відомими координатами, ракети летять сигналами від супутників і потрапляють з точністю 10-20 метрів. На його думку, ракета не могла навестися на Patriot, спіймавши випромінювання його радарних систем — для цього є інші види озброєння, наприклад, протирадарні ракети Х-31. Крім того, росіяни мають Х-22, які налаштовуються на контрастні металеві цілі.

"Нам немає чого жалітися. Маємо різну багаторівневу розгалужену систему: і західне і радянське. Воно потроху адаптоване й інтегровне в єдину систему повітряної оборони держави. Є радар у нього (Patriot — ред.), всі системи так працюють, є командний пункт, де відображається бойова обстановка, де сидить бойова обслуга. Бойова обслуга бачить цілі й ухвалює рішення на їхнє знищення", — розповів Юрій Ігнат.

5 травня з'явилася інформація, що ЗСУ вперше збили російську гіперзвукову ракету "Кинджал". Спочатку Повітряні сили це заперечували, але 6 травня командувач Микола Олещук офіційно це визнав. За його словами, у ніч проти 4 травня Х-47 "Кинджал" запустив із території Росії винищувач МіГ-31К, але ЗРК Patriot успішно її уразив.

7 травня Юрій Ігнат закликав не розслаблятися, оскільки військам України дуже важко збивати ракети "Кинджал". Комплекси Patriot можуть це робити, але їх недостатньо, щоб повністю закрити небо.