"Не штурмувати в лоб": у ЗСУ розкрили плани щодо оточення Бахмута (відео)

За словами речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, найголовніше в операції на Бахмутському напрямку — це постійні удари для знищення живої сили та техніки ЗС РФ. За 9 місяців боїв загарбники не взяли районний центр.

Збройні сили України за 13 травня просунулися на 300 метрів на Бахмутському напрямку. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

За його даними, за 1 день українські підрозділи на деяких ділянках пройшли у глибину ворожої армії до 300 метрів. ЗС РФ атакують на деяких позиціях, але їхній натиск успішно стримується.

"Найголовніше в цій оборонній операції — постійне завдання ударів по ворогові, знищення його живої сили і техніки. Крім позбавлення матеріальних збитків, ВСУ прагнуть зламати їх морально-психологічний стан", — сказав Череватий.

ЗСУ мають певні успіхи на флангах у Бахмуті, заявив Сергій Череватий.

Військовий уточнив, що ЗСУ близькі до зламу ситуації на Бахмутському напрямку, росіяни за 9 місяців боїв так і не взяли районного центру.

Командування розглядає можливість оточення російських окупантів у Бахмуті. Йдеться не про "штурм у лоб", а саме про оточення скупчення загарбників.

"ЗСУ мають певні успіхи на флангах. Втім, все залежить від ситуації в полі бою", — резюмував Череватий.

Нагадаємо, що американський Інститут вивчення війни 13 травня заявив про звільнення ЗСУ нових територій на Бахмутському напрямі Донецької області. Українська армія звільнила до 17 кв. км у районі Бахмута.

Голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 12 травня заявив про провал кадрових військових Росії із захисту флангів під Бахмутом та їх втечу. ВСУ, за його словами, можуть підійти до Берхівського водосховища і опинитися на відстані 500 метрів від Бахмута, скаржився ватажок найманців.