Газета The Washington Post видалила фрагмент з інтерв'ю Зеленського щодо контактів Пригожина і ГУР

Очільник держави поцікавився, хто з українських чиновників та посадовців ділиться з ними закритою інформацією. На видалений фрагмент інтерв’ю також встиг відреагувати власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Газета The Washington Post вирішила не залишати фрагмент розмови президента України Володимира Зеленського, який було опубліковано на сайті видання 13 травня, стосовно контактів Головного управлінням розвідки Міноборони та Євгеном Пригожиним, керівником так званої ПВК "Вагнер". Про це інформує ВВС.

З поточної версії інтерв'ю з Зеленським американському виданню прибрали подробиці з запитанням, яке стосується появи таємних документів США. У них йшлося про зв'язки Пригожина з ГУР. Попередня версія матеріалу збереглася в інтернет-архівах.

У фрагменті розмови журналісти запитали керівника держави щодо ймовірних контактів офіцерів розвідувального управління з Євгеном Пригожиним. У відповідь Зеленський сказав: "Це питання розвідки. Ви хочете, щоб мене судили за державну зраду?".

Політик спитав журналістів, звідки у них інформація, яка стосується діяльності української розвідки, з якими представниками ГУР або Кабміну вони могли спілкуватися та попросив назвати джерела. Представники видання пояснили Зеленському, що ніхто з українських чиновників з ними не говорив.

Президент України наголосив, що журналісти опублікували інформацію, яка стосується безпеки держави, що може зашкодити. Він пояснив, що не розуміє мети цих публікацій та припустив, назвавши такі дії цілеспрямованою підтримкою агресора.

"Ваша мета – допомогти Росії?", – запитав Зеленський.

Реакція Пригожина на інформацію щодо зустрічі з офіцерами ГУР

Керівник так званої ПВК "Вагнер" відреагував на припущення щодо контактів з українською воєнною розвідкою та її керівником Кирилом Будановим. Він відреагував на публікацію з іронією, заявивши, що "підтверджує інформацію".

"Нам взагалі нічого приховувати від іноземних спецслужб. Ми досі з Будановим перебуваємо в Африці", – розповів російський окупант.

Нагадаємо, 14 травня американська газета The Washington Post опублікувала інформацію про те, що Зеленський нібито пропонував підірвати нафтопровід "Дружба". Це начебто дозволило б Києву отримати важелі впливу на перемовинах із Москвою.