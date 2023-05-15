Паніка зростає: колаборанти тікають із окупованих територій на півдні України, – ЦНС

Незважаючи на те, що російська влада намагається заборонити громадянам, які перейшли на бік, виїжджати із захоплених районів, колаборанти все одно шукають спосіб обійти цю заборону.

На тимчасово окупованих територіях України зростає паніка серед російських окупантів та місцевих колабораціоністів. В результаті багато хто з них тікає на територію Російської Федерації. Про це повідомляє Центр національного спротиву, який функціонує при Силах спеціальних операцій.

На захоплених територіях України багато колаборантів, включаючи місцевих зрадників та російських загарбників, відчувають паніку, і багато хто з них вже покинув територію України.

Примітно, що російська влада намагається заборонити колаборантам залишати тимчасово окуповані території України та перетинати кордон із РФ.

Проте зрадники все одно шукають способу обійти заборону, сидять на валізах і вивозять свої сім'ї на територію держави-терориста РФ, стверджують у відомстві за Сил спецоперацій.

Запорізька та Херсонська області

Нагадаємо, що 5 травня мелітопольський міський голова Іван Федоров розповів, що росіяни палять документи та вивозять викрадене майно з окупованих територій України. "Паспортний стіл" РФ у місті, за його словами, більше не працює.

Крім того, 12 квітня представниця президента України в Криму Таміла Ташева повідомила, що тисячі росіян тікають із Криму та залишають свою нерухомість на тлі побоювань українського контрнаступу. Росіян, які влаштувалися на півострові, турбує перспектива того, що Україна спробує силою повернути Крим.