"В Криму багатокілометровий затор": окупанти тікають з Мелітополя, — мер (відео)

Мелітопольський міський голова Іван Федоров розповів, що росіяни палять документи та вивозять крадене майно з окупованих територій України. "Паспортний стіл" РФ у місті, за його словами, більше не працює.

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У російських загарбників спостерігається паніка. Вони масово тікають в Крим. Про це повідомив у соцмережах 5 травня мер Мелітополя Іван Федоров.

"На перешийку в сторону Криму багатокілометровий затор. Їдуть як легкові авто, так і ворожі вантажівки — рашисти прихопили "на доріжку" викрадене майно", — написав міський голова.

Кадри затору на шляху в Крим

Посадовець розповів, що у центрі тимчасово окупованого Мелітополя помітили білі автобуси.

Пізніше Федоров додав, що в місті припинив роботу "паспортний стіл" Росії. За його словами, загарбники пакували та вивозили техніку, а також спалювали документи.

"У Мелітополі комп’ютери й сервери окупаційного паспортного столу взяли безстрокову відпустку. За ними й самі колаборанти-працівники — керівництво попрощалося з ними назавжди", — зазначив мер.

Також, за даними Федорова, протягом дня росіяни палили мішками документи біля будівлі окупаційної військової поліції. Окрім того, він розповів і про паніку в місцевій лікарні — окупаційне керівництво медзакладу достроково виписувало пацієнтів з травматології.

"Здається, трошки підпікає", — зазначив міський голова Мелітополя.

Нагадаємо, про панічні настрої російських армійців Іван Федоров повідомляв ще 28 квітня. Тоді у місті ліквідували одного з колаборантів.

Також 28 квітня мелітопольський мер розповів, що окупанти почали забирати у місцевих рибалок човни. Посадовець жартував, що росіяни вирішили "плисти" від контрнаступу ЗСУ.