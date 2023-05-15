Близько 30% росіян підтримують застосування ядерної зброї проти України (інфографіка)

Соціальне дослідження "Левади" показало, що громадяни РФ у віковій категорії 25-39 та 40-54 років найбільше виправдовують застосування зброї масової поразки проти України.

Майже одна третина росіян очікує від керівництва своєї країни, що по Україні буде завдано ядерного удару. Про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного незалежним російським Левада-Центром.

Чи готове керівництво РФ застосувати ядерну зброю

Результати опитування показали, що майже 29% громадян Росії вважають, що застосування ядерної зброї керівництвом країни щодо України можливе "за потреби", протилежної думки дотримується близько 60%.

При цьому більшість респондентів, переконаних у прийнятті рішення про застосування ядерної зброї, перебуває у віковій категорії 25-39 років (34%).

Чи виправдовують росіяни застосування ядерної зброї?

Більше половини опитаних росіян — 56% вважають, що використання ядерної зброї не може бути виправданим, але 29% знайшли виправдання використанню такої зброї у російсько-українському збройному конфлікті.

Дослідження зазначає, що в кожній з соціальних груп переважає кількість людей, які переконані, що застосування ядерної зброї немає виправдання.

Фото: levada.ru

Найбільше опитаних, які виправдовують потенційне використання ядерної зброї в Україні, зосереджено серед росіян у віковій категорії 25-39 та 40-54 років.

Відомо, що опитування проводилося у квітні 2023 року, у ньому взяли участь 1623 особи віком від 18 років і старші у 137 населених пунктах та 50 суб'єктах РФ. Соціологічне дослідження проводилося шляхом особистого інтерв'ю вдома у респондентів.

Нагадаємо, за результатами опитування, соціологічної групи "Рейтинг", проведеного у жовтні 2022 року, більшість українців не вірять, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України.

Також нагадаємо, що високопосадовці у Вашингтоні заявляють, що не бачать змін у позиції російських ядерних сил після нещодавнього "брязкання Росії зброєю". США та країни-союзники регулярно відстежують російський ядерний арсенал щодо ознак переміщення або підготовки до розгортання.