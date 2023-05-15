Прийняла удар на себе: під Бахмутом хлібина врятувала життя українського захисника (фото)

На Донеччині під час боїв за Бахмут ворожа куля застряла у хлібині, яку ніс в рюкзаку боєць Сил оборони України.

В Донецькій області під час боїв за Бахмут хлібина врятувала життя українського захисника. Ворожа куля пробила авто, рюкзак і застрягла у хлібі, яку у рюкзаку мав воїн. Про це в мережі розповів журналіст Богдан Кутєпов.

Він оприлюднив світлини з купою спорядження, зброї і закривавленого одягу, який з поранених українських захисників зрізають медики, аби оглянути тіло в пошуках ран до відправлення бійця до стабілізаційного пункту.

"Відправивши "трьохсотих" далі по етапу, їхні автомати й гранати розряджають, підписують, де чиє і потім слідом за еваками передають в частини, до яких належать поранені. А одяг — так і лежить купою, поки його не вивезуть десь подалі. У лютому я спостерігав, як біля входу до одного зі стабілізаційних пунктів, щодня виростає така купа заввишки в 2 людських зрости. Санітари виносять ці мішки на вантажівку, а наступного дня на тому ж місці виростає така ж купа", — написав Богдан Кутєпов.

Він звернув увагу на окремі деталі в купі озброєння, що свідчать про те, як той чи інший предмет врятував життя українського захисника.

"Як завжди, найвиразніше загальну картину підкреслюють окремі деталі. Можна побачити, як по дотичній уламок чи куля продірявили каску, зате її власник вижив. А на останньому фото – хлібина. Куля продірявила машину, рюкзак і застрягла в хлібі. Іншими словами, хліб можливо врятував життя воїна", — написав журналіст.

Нагадаємо, що ЗСУ показали, як відбивають ворожі позиції на Бахмутському напрямку. За їхніми словами, ворог так просто не здається, тож доводиться битися за кожен метр окопу.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ перехопили ініціативу під Бахмутом, що стане "прелюдією" для подальшого контрнаступу.