"Там істерика": у ЗСУ розповіли про пілотів ЗС РФ, збитих над Брянською областю (фото)

Як зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, відомо про падіння 5 повітряних суден РФ у Брянській області.

В РФ падіння вертольотів та літаків назвали "чорним днем російської авіації". Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Там істерика. Ми за ними спостерігаємо і це нас дуже тішить. Було 2 літаки й 3 вертольоти. Третій гелікоптер таки упав, може сам, а може хтось допоміг", — сказав Ігнат.

За його словами, у РФ пропагандисти зараз розмірковують, хто саме винний у падінні російської повітряної техніки. Розглядають кілька варіантів — від роботи партизанів та українських винищувачів до роботи власної ППО.

У Telegram-каналі OSINT Georgia оприлюднили некролог одного з льотчиків ЗС РФ — Максима Савченка, пілота гелікоптера Мі-8, який впав на Брянщині. Окупант служив у складі 15-ї бригади армійської авіації Повітряних сил РФ.

Пізніше в спільноті розмістили інформацію про ще одного загиблого російського льотчика. Ним став пілот 159-й винищувального авіаційного полку 6-ї армії ВПС/ППО ЗС РФ, на озброєнні якого перебувають Су-35, Гліб Поляков.

Нагадаємо, що авіакатастрофа у Брянській області 13 травня сталася завдяки успішній роботі російських сил ППО. Здійснювали удари керованими авіабомбами.

Раніше повідомлялося, що після авіакатастрофи поблизу Клинців Брянської області ніхто з членів екіпажів не вижив. Відомо про 9 загиблих військових, місцева жителька отримала смертельні поранення уламками.