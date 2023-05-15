У Луганську внаслідок вибуху поранено "в.о. голови МВС ЛНР" Корнет, — росЗМІ

За даними росЗМІ, вибух стався неподалік Будинку уряду та будівлі Народної Ради. В результаті поранено Ігоря Корнета.

Під час вибуху в центрі окупованого Луганська поранення отримав так званий "вріо голови МВС ЛНР" Ігор Корнет. Про це повідомляють росЗМІ.

Як додають російські ЗМІ, за попередньою інформацією вибух стався в салоні краси в центрі Луганська. У результаті Корнет госпіталізований — він перебуває у тяжкому стані.

Як заявляють російські джерела, на місце вибуху до Луганська прибули кілька карет швидкої допомоги, а також військові армії РФ.

"Вибух пролунав у барбершопі на вулиці Демьохіна, розташованому поряд з будівлею державної телерадіокомпанії і за 500 метрів від Будинку уряду і будівлі Народної Ради. За словами врио голови республіки Леоніда Пасічника, це був підрив", — заявляють росіяни.

Також повідомляється про загиблих, проте інформація потребує підтвердження.

Що відомо про Ігоря Корнета?

Ігор Корнет обіймає посаду "голови МВС" так званої "ЛНР" із серпня 2014 року.

У листопаді 2017 року Ігор Плотницький, який тоді був головою так званої "ЛНР", вирішив звільнити Корнета з посади "голови МВС". Корнет відмовився йти у відставку. Наступного дня на вулицях Луганська з'явилися лояльні до Корнета озброєні люди, які взяли під контроль адміністративні будівлі. Незабаром Плотницький поїхав до Москви і пішов у відставку з посади голови анклаву проросійських бойовиків.

Нагадаємо, 13 травня росЗМІ повідомляли, що ЗСУ нібито завдали удару по академії МВС в окупованому Луганську. У будівлі з 2015 року базувалися російські військові. Пропагандисти запевняють, що для атаки застосовувалися крилаті ракети Storm Shadow.

Крім того, 15 травня в тимчасово окупованому Росією Луганську з самого ранку пролунало кілька вибухів. В окупаційній адміністрації заявили, що метою обстрілу могла бути територія колишнього авіаційного училища штурманів.