Удар по Тернопільській області: влада розповіла про наслідки ворожого обстрілу (відео)

За словами чиновників, постраждало складське приміщення площею 50 тисяч кв. метрів, де спалахнула масштабна пожежа. Також було пошкоджено автопарк комерційного підприємства та будинки дачного кооперативу.

Влада Тернопільської області розповіла про наслідки ракетних ударів 13 травня по території громад. Як повідомив голова обласної адміністрації Володимир Труш, перший удар ворог завдав о 22:35, внаслідок якого було зруйновано складські приміщення, а на 50 тисяч кв. метрів почалася пожежа.

"Наступні прильоти були о п'ятій годині ранку. Була серія прильотів у Тернопільській та Великогаївській громадах, де було знищено дачний кооператив та комерційну структуру, яка у своєму автопарку розміщувала транспортні засоби. Загалом було пошкоджено 50 транспортних засобів", — сказав Труш.

Чиновник наголосив, що під час таких атак громадянам слід перебувати у сховищах та інших безпечних місцях.

У свою чергу керівник Управління ДСНС у Тернопільській області Віктор Маслей повідомив, що для ліквідації наслідків російського удару було задіяно 20 одиниць спецтехніки та понад 80 осіб особового складу держслужби. Спільними зусиллями кількох підрозділів локалізувати наслідки прильотів на кількох об'єктах вдалося до 19 години 14 травня.

Начальник Нацполіції регіону генерал Олександр Богомол заявив, що на місці події силовиками було знайдено сім уламків ракет. Він попередив мешканців про те, що знаходиться поблизу цих предметів небезпечно, оскільки є загроза отруєння випарами ракетного палива, яке також було знайдено у великій кількості.

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Нагадаємо, у той час як у фіналі "Євробачення 2023" виступав дует TVORCHI, російські загарбники завдали удару по Тернопільській області — батьківщині музикантів. У своєму офіційному Instagram учасники дуету Андрій Гуцуляк та вокаліст Джеффрі Кенні опублікували фото та поставили хештеги "євробачення2023" та "наше рідне місто", нагадавши передплатникам, що в Європі триває війна.