Британія передасть ЗСУ сотні ракет для систем ППО та дронів крім Storm Shadow, – BBC

Цей крок, пишуть британські ЗМІ, означає, що Сполучене Королівство серед інших країн йде далі у наданні зброї, яка потенційно може зіграти на полі бою на користь України.

Велика Британія надішле в Україну сотні ракет для систем ППО та бойових безпілотників на додаток до крилатих ракет Storm Shadow, про які було оголошено минулого тижня. Про це пише BBC.

"Цей крок означає, що Сполучене Королівство йде далі, ніж будь-яка інша країна, у наданні зброї, яка потенційно може зіграти на користь України на полі болю", — пише видання.

15 травня президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єром Великої Британії Ріші Сунаком у межах свого туру по країнах-союзниках.

Нові ракети Storm Shadow можуть бути використані для знищення позицій ЗС РФ на окупованій території України.

"Якщо Україна зможе знищити російські командні центри, центри матеріально-технічного забезпечення та склади боєприпасів на окупованій території, тоді для Москви може виявитися неможливим продовжувати поповнення своїх військ на передовій на місцях", — пише BBC.

Оновлено: cпочатку видання повідомило, що Британія передасть Україні "ракети великої дальності", але потім підкорегувало новину, замінивши їх на "ракети для систем ППО".

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії 15 травня. Зеленський зустрівся з британським прем'єром Ріші Сунаком у Чекерсі. Команда президента України приземлилася вертольотом на присадибній ділянці старовинного особняка.

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак провели переговори щодо створення "коаліції винищувачів". У процесі переговорів обговорювалося можливе постачання в Київ винищувачів західного зразка та можливість навчання українських пілотів.