"Підвищена готовність": Лукашенко підтвердив, що в Брянській області збили 4 авіасудна РФ

Політик заявив, що обстановка навколо білоруських кордонів не критична, проте є фактори, що насторожують. Мінськ змушений на це реагувати.

Олександр Лукашенко 15 травня заявив, що в Брянській області РФ збили 4 повітряні судна. Про це він розповів під час відвідин Центрального командного пункту ВПС та військ ППО Республіки Білорусь, пише "Белта".

"Три доби після подій поряд з нами. Я маю на увазі в Брянській області, коли було збито чотири повітряні судна", — сказав Лукашенко.

Він наголосив, що Мінськ був змушений на це відреагувати.

За словами політика, зараз війська Білорусі перебувають у підвищеній бойовій готовності, проте ситуація в повітрі "не критична", проте є фактори, які насторожують. Його цікавить ситуація навколо кордонів Білорусі. Необхідно підтримувати безпеку.

"Тому мене цікавить ситуація навколо країни. І, природно, напрями та перспективи розвитку цієї ситуації", — сказав Лукашенко.

Зазначимо, що російські журналісти 15 травня заявили про загибель 8 льотчиків ЗС РФ у Брянській області. ЗМІ нарахували чотири падіння ворожої авіатехніки — літаків Су-34 та Су-35 та двох вертольотів Мі-8. Міноборони Росії досі мовчить про факт аварії.

Нагадаємо, що в Брянській області 13 травня відбулася авіакатастрофа через "успішні" дії систем ППО армії Росії. Ворожа авіація хотіла запустити в Україну керовані авіабомби.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 15 травня сказав, що російські пропагандисти вигадують версії катастрофи авіації. Серед робочих варіантів – робота партизанів та винищувачів ЗСУ та робота ППО.