"Навіть помирати вирушають однаково": Гіркін потролив Корнета через вибух із ним у Луганську

На думку терориста, російські колаборанти на окупованих територіях України постійно відправляються на той світ через свою передбачуваність.

Ексофіцер ФСБ Ігор Стрєлков-Гіркін не втримався та в сатиричній манері прокоментував надзвичайну пригоду, яка сталася з луганським колаборантом, главою так званого "МВД ЛНР" Ігорем Корнетом. Гіркін вважає, що той не зміг відправитися на той світ як нормальний воїн. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

На думку Стрєлкова-Гіркіна, усілякі нещасні випадки з колаборантами трапляються через їхню передбачуваність і відчуття впевненості у своїй невразливості.

"Наскільки все-таки донецькі (і луганські) керівники "сурківського призову" передбачувані. Навіть помирати вирушають однаково — не на фронтах чи хоча б в автомашинах, а в ресторанах і барбершопах… Ось цілий генерал поліції, голова управління цілої республіки, що воює, прославлений і відзначений тощо. Той, хто має всі можливості хоч власний масажний кабінет просто на роботі відкрити. Невже настільки відчуття своєї "невразливості" здолало, що не вживав елементарних заходів безпеки? Із його можливостями?" — дивується Гіркін.

Нагадаємо, що 12 травня терорист Ігор Стрєлков зробив сумний прогноз щодо становища ЗС РФ в Україні. На його думку, контрнаступ ЗСУ ось-ось почнеться, і вони дійдуть до кордонів із РФ та захоплять кілька населених пунктів.

Раніше Стрєлков-Гіркін зруйнував мрії Пригожина про Бахмут. На його думку, з Пригожина, як г*мна, ліплять Наполеона, тому з цього нічого не виходить.