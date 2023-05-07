"Ліплять з г**на Наполеона": Гіркін зруйнував мрії Пригожина про Бахмут

На думку терориста, навіть із боєприпасами "вагнерівці" воюватимуть бездарно та криваво. Главу найманців він назвав визнаним майстром "м'ясних штурмів" — ціною величезних втрат він просунувся на 15 кілометрів за пів року.

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Міністерство оборони Росії забере боєприпаси в інших окупаційних підрозділів, щоб передати їх найманцям із ПВК "Вагнер". Таку думку висловив у Telegram 7 травня колишній ватажок проросійських бойовиків "ДНР", терорист Ігор Стрєлков-Гіркін.

Російські найманці, за його словами, продовжать воювати так само бездарно і криваво, як раніше.

"У когось заберуть навіть ті крихти боєприпасів, що давали раніше, щоб передати їх бійцям Чорного Клоуна (Євгена Пригожина, — ред.), з якого завзято "ліплять і ліплять Наполеона", але ж біда — не виходить ніяк, оскільки матеріал — г**но", — написав Гіркін.

Далі терорист критикує вище військове керівництво країни-агресора і каже, що "на цирковому манежі — ті самі".

"(Колишній командувач об'єднаним угрупуванням сил в Україні) Сергій Суровікін, який відзначився геніальною деескалацією під Києвом, а потім "непростим рішенням" — здаванням без бою Херсона. (Голова Міноборони Сергій) Шойгу, який нікуди не дівся, так само як і (голова Генштабу ЗС РФ Валерій) Герасимов", — додав ексватажок бойовиків.

Як зазначив Гіркін, Пригожин — це "визнаний майстер м'ясних штурмів", який зумів просунутися ціною величезних і невиправданих втрат на 15-20 кілометрів за пів року.

"Дотиснути Бахмут чи ні — не має тепер жодного значення. Хіба що для майбутньої політичної кар'єри самого Пригожина. Та й вона вкрай проблематична у контексті майбутніх військових подій. Скоро нас битимуть. Бо побити ворога у нас за зимово-весняну кампанію не вийшло від слова зовсім", — поскаржився він.

Скарги Пригожина: у чому ватажок ПВК "Вагнер" звинувачує Міноборони Росії?

Голова ПВК "Вагнер" 5 травня показував трупи найманців на відео та одночасно матюкав Шойгу та Герасимова за нестачу боєприпасів. На кадрах видно тіла десятків мертвих окупантів.

Цього ж дня Пригожин шантажував Міністерство оборони Росії виводом найманців із Бахмуту. Він пообіцяв 10 травня залишити позиції в місті та вивести найманців, що залишилися в живих, до тилових таборів.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 5 травня визнала, що ЗСУ знищили місця зберігання боєприпасів "вагнерівців". Загарбники, за її оцінкою, продовжать спроби штурму Бахмута до 9 травня.

Голова Чечні Рамзан Кадиров після заяви Пригожина запропонував свої послуги — направити до Бахмуту бійців підрозділу "Ахмат". Пригожин 6 травня погодився з цією пропозицією.

А вже 7 травня глава найманців сказав, що Міноборони РФ пообіцяло ПВК "Вагнер" відправити боєприпаси. Посередником між міністерством та найманцями поставили Суровікіна.