Вікно закриється наприкінці весни: президент Чехії закликав швидше постачати Україні озброєння

Як розповів чеський лідер Петр Павел, чим пізніше допомога від західних партнерів надійде, тим менш корисною вона буде для контрнаступу ЗСУ, що готується. Восени досягти успіху українським військовим буде складніше.

Президент Чехії Петр Павел закликав Захід збільшити постачання зброї Україні напередодні майбутнього контрнаступу ЗСУ. На його думку, лишилося не так багато часу. Про це політик розповів під час виступу на Копенгагенському саміті демократії.

За словами президента, постачання мають бути здійснені до кінця весни, оскільки Україна має шанси розпочати контрнаступ улітку. Часу залишається дедалі менше.

"Чим пізніше допомога надійде, тим менш корисною вона буде… Для того, щоб використовувати це тимчасове вікно, яке ще є, ми мали б забезпечити Україну всім необхідним — технікою та боєприпасами — ще навесні", — сказав Павел.

Він також заявив, що восени українські військові не зможуть провести настільки успішний контрнаступ, оскільки погодні умови не сприятимуть йому так. У Центральній та Східній Європі є можливість збільшити виробництво озброєнь та боєприпасів. Окрім того, фінансування готові забезпечити деякі держави.

"Йдеться про кращу координацію: зібрати все і почати робити дуже швидко і гнучко", — сказав Павел

За його словами, деякі неєвропейські країни на складах мають великі запаси озброєнь, створених в СРСР. Їх також можна передати Україні.

Також під час свого виступу Павел заявив, що підсумки війни в Україні є важливими не лише для самої України, а й для всього світу загалом. Так вони визначать майбутнє міжнародної безпеки. Щобільше, ситуація серйозна, оскільки конфлікт може поширитись на інші країни.

За словами президента Чехії, дії солдатів РФ в Україні схожі на дії нацистських солдатів під час Другої світової війни.

"За це Росія має відповідати у суді. Тому ми закликаємо до створення міжнародного трибуналу для покарання за злочини, які не повинні залишатися безкарними", — сказав він.

Однак довгостроковою загрозою для демократії Петр Павел вважає Китай. Щоб протистояти авторитарним режимам демократичним країнам у XXI столітті потрібно бути єдиними. Пекін уважно стежить за реакцією Заходу на вторгнення Росії до України та робить висновки. Він отримує вигоду від ослаблення Росії, оскільки отримує від неї ресурси за низькими цінами.

Президент Чехії про підтримку України (дивитися з 3:32:20)

Нагадаємо, що Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги. За інформацією Міноборони ФРН новий пакет військової допомоги вартістю понад 2,7 мільярда євро міститиме також 30 танків Leopard, 20 БМП Marder понад 100 ББМ і багато іншого.

Окрім того, журналісти WP заявили, що Україна не отримає від НАТО офіційного запрошення. Водночас країни Східної Європи наполягають на конкретних кроках, включаючи зобов'язання щодо термінів вступу України до Альянсу. Стверджується, що лише вступ до НАТО, а не обіцянки зупинить застосування сили РФ.