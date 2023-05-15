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Воєнний фокус Російсько-українська війна

4 IRIS-T SLM та важка бронетехніка: Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги

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Фото: armyinform | Німецька система ППО IRIS-T SLM

За інформацією Міноборони ФРН новий пакет військової допомоги вартістю понад 2,7 мільярда євро міститиме також 30 танків Leopard, 20 БМП Marder, більше 100 ББМ і багато іншого.

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Робота над формуванням оголошеного Німеччиною Україні пакету військової допомоги вже розпочалася. Наразі тривають роботи з виробництва новітніх систем ППО IRIS-T SLM, які будуть передані Києву. Про це 15 травня під час брифінгу заявила речник Міністерства оборони ФРН Надін Крюгер, передає "Укрінформ".

За її словами, контракти про деякі види озброєнь вже ухвалено і зараз активно триває процес виробництва систем ППО IRIS-T SLM, котрих в Україну буде направлено 4 на додаток до 4 анонсованих раніше.

Новий пакет військової допомоги від німецького уряду вартістю понад 2,7 мільярда євро, за інформацією Міноборони ФРН, включатиме:

  • 18 колісних гаубиць;
  • 4 системи ППО IRIS-T SLM;
  • пускові пристрої IRIS-T SLS;
  • керовані ракети для систем ППО;
  • артилерійські боєприпаси;
  • 30 танків Leopard 1A5;
  • 20 БМП Marder;
  • понад 100 бойових броньованих машин;
  • понад 200 безпілотників-розвідників;
  • інфрачервоні системи візуалізації.

Нагадаємо, наприкінці квітня стало відомо, що Німеччина передає Україні ще одну систему протиповітряної оборони Iris-T SLM, цю інформацію підтвердив Федеральний уряд Німеччини.

5 травня Генеральний штаб України показав фотографії з роботою ЗРК IRIS-T на бойовому чергуванні. Зенітний ракетний комплекс ППО та ПРО середнього радіусу IRIS-T SLM здатний знищувати практично всі цілі на відстані до 40 км.