Універсальна зброя: Німеччина підтвердила передачу Україні другої системи ППО Iris-T
Крім цього, Німеччина передала українським військовим ще вісім вантажівок Zetros і дві вантажівки 8x6 із вісьмома розкатними контейнерами.
Україна отримає ще одну систему протиповітряної оборони Iris-T SLM, цю інформацію підтвердив Федеральний уряд Німеччини. Про це написали на сайті Бундестагу, де опубліковано перелік наданої військової допомоги.
Так Київ уже отримав від Берліна два зенітні ракетні комплекси Iris-T.
Окрім цього, Німеччина передала українським військовим ще вісім вантажівок Zetros (загалом їхня кількість складає 84) і дві вантажівки 8x6 з вісьмома розкатними контейнерами.
Уся техніка передана безпосередньо від виробників. Iris-T SLM — це нова система, якої немає поки навіть на озброєнні Бундесверу.
Що таке система ППО IRIS-T
IRIS-T (InfraRed Imaging System Tail) — це самонавідна ракета, що використовує інфрачервоне випромінювання, щоб зафіксувати ціль і збити її в повітрі.
У системі IRIS-T використовуються ракети малої дальності, які запускаються як із установки, так і з літака, що робить їх універсальною зброєю.
До складу системи входить потужна пускова установка, що уражає ціль ракетами в межах 40 км, радіолокаційна станція з дальністю огляду 250 км і мобільний штаб управління.
Раніше Фокус писав, що в Україну прибули системи ППО Patriot. Міністр оборони Резніков зазначив, що західні партнери дотримали слова щодо постачання цих ЗРК, а українські захисники вже їх освоїли.
Також повідомлялося, що Financial Times 19 квітня написало, що в ЗСУ закінчуються боєприпаси для протиповітряної оборони. Гостра нестача боєприпасів може дозволити в майбутньому розпочати масовані бомбардування мирних міст, включаючи столицю — Київ.