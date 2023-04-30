Універсальна зброя: Німеччина підтвердила передачу Україні другої системи ППО Iris-T

Крім цього, Німеччина передала українським військовим ще вісім вантажівок Zetros і дві вантажівки 8x6 із вісьмома розкатними контейнерами.

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Україна отримає ще одну систему протиповітряної оборони Iris-T SLM, цю інформацію підтвердив Федеральний уряд Німеччини. Про це написали на сайті Бундестагу, де опубліковано перелік наданої військової допомоги.

Так Київ уже отримав від Берліна два зенітні ракетні комплекси Iris-T.

Окрім цього, Німеччина передала українським військовим ще вісім вантажівок Zetros (загалом їхня кількість складає 84) і дві вантажівки 8x6 з вісьмома розкатними контейнерами.

Уся техніка передана безпосередньо від виробників. Iris-T SLM — це нова система, якої немає поки навіть на озброєнні Бундесверу.

Що таке система ППО IRIS-T

IRIS-T (InfraRed Imaging System Tail) — це самонавідна ракета, що використовує інфрачервоне випромінювання, щоб зафіксувати ціль і збити її в повітрі.

У системі IRIS-T використовуються ракети малої дальності, які запускаються як із установки, так і з літака, що робить їх універсальною зброєю.

До складу системи входить потужна пускова установка, що уражає ціль ракетами в межах 40 км, радіолокаційна станція з дальністю огляду 250 км і мобільний штаб управління.

Раніше Фокус писав, що в Україну прибули системи ППО Patriot. Міністр оборони Резніков зазначив, що західні партнери дотримали слова щодо постачання цих ЗРК, а українські захисники вже їх освоїли.

Також повідомлялося, що Financial Times 19 квітня написало, що в ЗСУ закінчуються боєприпаси для протиповітряної оборони. Гостра нестача боєприпасів може дозволити в майбутньому розпочати масовані бомбардування мирних міст, включаючи столицю — Київ.