Универсальное оружие: Германия подтвердила передачу Украине второй системы ПВО Iris-T

Кроме этого, Германия передала украинским военным еще восемь грузовиков Zetros и два грузовика 8x6 с восемью раскатными контейнерами.

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Украина получит еще одну систему противовоздушной обороны Iris-T SLM, эту информацию подтвердило Федеральное правительство Германии. Об этом написали на сайте Бундестага, где опубликован перечень предоставленной военной помощи.

Таким образом, Киев уже получил от Берлина два зенитных ракетных комплекса Iris-T.

Кроме этого, Германия передала украинским военным еще восемь грузовиков Zetros (в общей сложности их количество составляет 84) и два грузовика 8x6 с восемью раскатными контейнерами.

Вся техника передана напрямую от производителей. Iris-T SLM — это новейшая система, которой нет пока даже на вооружении Бундесвера.

Что представляет собой система ПВО IRIS-T

IRIS-T (InfraRed Imaging System Tail) представляет собой самонаводящуюся ракету, которая использует инфракрасное излучение, чтобы зафиксировать цель и сбить ее в воздухе.

В системе IRIS-T используются ракеты малой дальности, которые запускаются как из установки, так и из самолета, что делает их универсальным оружием.

В состав системы входит мощная пусковая установка, поражающая ракетами цель в пределах 40 км, радиолокационная станция с дальностью обзора 250 км и мобильный штаб управления.

Ранее Фокус писал, что в Украину прибыли системы ПВО Patriot. Министр обороны Резников отметил, что западные партнеры сдержали слово по поставкам этих ЗРК, а украинские защитники уже их освоили.

Также сообщалось, что Financial Times 19 апреля сообщило, что в ВСУ заканчиваются боеприпасы для противовоздушной обороны. Острая нехватка боеприпасов может позволить в будущем начать массированные бомбардировки мирных городов, включая столицу – Киев.