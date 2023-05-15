Збиває літаки на відстані 100 км: Україна отримала ЗРК Samp-T від Франції та Італії, — ЗМІ

Україна отримала один комплекс, з яким справлятимуться 20 місцевих спеціалістів.

Франція та Італія передали Україні зенітно-ракетний комплекс SAMP-T. Про це 15 травня написало видання La Stampa.

Повідомляється, що керуватимуть системою 20 українських фахівців.

"В Україну прибула італо-французька система ППО, вона буде доручена 20 місцевим фахівцям", — сказано в повідомленні.

Зазначимо, що про постачання системи повідомлялося ще у квітні. Так, в ефірі телемарафону представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат говорив, що SAMP-T прибуде до України у травні.

Юрій Ігнат про постачання ППО Україні (дивитися з 2:50)

Що таке ЗРК SAMP-T

Наземна система призначена для захисту території від звичайних повітряних загроз. Вона може збивати літаки на відстані від 3 км до 100 км і балістичні ракети на відстані від 3 км до 25 км. Використовується для протиповітряного захисту механізованих підрозділів, а також протиповітряного прикриття важливих стаціонарних об'єктів.

Нагадаємо, що 15 травня президент Чехії закликав швидше постачати Україні озброєння. Як розповів чеський лідер Петр Павел, чим пізніше допомога від західних партнерів надійде, тим менш корисною вона буде для контрнаступу ЗСУ, що готується. Восени досягти успіху українським військовим буде складніше.

Крім того, президент Франції Емманюель Макрон сказав, що навчання українських пілотів може розпочатися вже зараз. Не йдеться про постачання в Україну винищувачів та озброєнь для атак російською територією.