Гаубиця М777 знищила російський "Тюльпан" на лівому березі Херсонської області (відео)

Український розрахунок міг завдати удару по окупантам керованими високоточними боєприпасами, на що вказує пряме влучення в російську САУ першим пострілом.

На Херсонщині військовослужбовці 406 артилерійської бригади знищили російський самохідний міномет 2С4 "Тюльпан" калібру 240-мм. Відео 15 травня опублікувала пресслужба підрозділу ОАБр ім. генерала-хорунжого Олексія Алмазова.

Повідомляється, що українські захисники встановили місце дислокації російського міномету, який атакував українські позиції.

Успішна контрбатарейна боротьба дозволила артилеристам знищити ворожу САУ разом із екіпажем. Примітно, що артобстріл проводився на порівняно великій відстані з правобережжя Дніпра.

На думку журналістів видання Militarnyi, український розрахунок міг завдати удару по окупантам керованими високоточними боєприпасами, на що вказує пряме влучання по російській САУ першим же пострілом.

Знищення самохідного міномету 2С4 "Тюльпан"

Точне місце дислокації знищеної САУ — західні околиці селища Нечаєве на Херсонщині.

Автори опублікованого відеозапису не повідомляють про різновид озброєння, яким було зроблено прицільний постріл. Але відомо, що згадана бригада має гаубиці М777, які можуть комплектуватися високоточними боєприпасами M982 Excalibur.

2С4 "Тюльпан"

Самохідний міномет 2С4 "Тюльпан" було розроблено заводом Уралтрансмаш на основі буксованої артилерійської установки М-240. Російські війська застосовують його для знищення укріплень, живої сили й техніки противника звичайними та спеціальними (ядерними) боєприпасами.

Російські артилеристи готують боєприпаси для самохідного міномету 2С4 "Тюльпан"

Нагадаємо, що білоруська армія готується зустріти американські танки снайперськими гвинтівками. За даними розслідувачів, військовослужбовців армії РБ планують навчати застосуванню проти танків M1 Abrams та БМП M2 Bradley гвинтівок Драгунова.

Також повідомлялося, що, за словами Емманюеля Макрона, Франція відчинила двері для навчання українських пілотів. Роботи у цьому напрямі можуть розпочатися вже зараз.