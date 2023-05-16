"Ворогу традиційно не щастить": ЗСУ досягли нових успіхів у районі Бахмута, — DeepState

На інтерактивній карті можна побачити, що у деяких населених пунктах на Донбасі українські захисники значно просунулися вперед, проте окупанти продовжують тиснути.

Збройним силам України вдається просуватися далі в районі Бахмута, проте окупанти досягли незначного успіху на Куп'янському напрямі. Про це свідчать дані інтерактивної карти DeepState 16 травня.

Сили оборони, за наявною інформацією, борються за українські території та руйнують плани окупантів, яким довелося йти із зайнятих позицій у районі Оріхово-Василівки. А ось на Куп'янському напрямі вони поки що виявилися успішнішими.

У районі Бахмута тривають запеклі бої та військам ЗС РФ вдалося просунутися до перехрестя Леваневського та Ювелійної. В урочищі Ступки також точаться бої.

ЗСУ продовжують просуватися вперед, але й противника є успіхи на фронті Фото: deepstatemap.live

Аналітики DeepState окремо повідомили, що незважаючи на різні розмови про те, що населений пункт Кліщіївка перейшла під контроль українських військ, це поки що не відповідає дійсності, але там почали фіксувати панічні настрої.

ЗСУ продовжують просуватися вперед, але й противника є успіхи на фронті Фото: deepstatemap.live

На Авдіївському напрямку також неспокійно. Бої йдуть у районі Авдіївки та Бахмута. У Луганській області також продовжуються локальні бої вздовж усієї лінії зіткнення.

"На південь від Первомайського ворогові традиційно не щастить", — йдеться у повідомленні, але при цьому окупанти захопили Масютівку, засипавши село артилерією.

ЗСУ продовжують просуватися вперед, але й противника є успіхи на фронті Фото: deepstatemap.live

При цьому у південних областях, які також знаходяться частково під контролем російських військ, особливих змін не було помітно.

Нагадаємо, що 10 травня з'явилося відео, як український дрон знищив російський танк Т-90М "Прорив". У мережі звернули увагу, що машина за 4 млн доларів програла "мавіку" за 2 тисячі доларів.