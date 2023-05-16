"Шукатимуть офірних цапів": РФ розпочала підготовку до поразки у війні, — аналітик (відео)

Винним у поразці Росії у війні проти України, як вважає військовий оглядач Олександр Коваленко, у Кремлі можуть назвати ватажка проросійських бойовиків "ДНР" Дениса Пушиліна.

Влада Росії відчайдушно шукає винного у провальній війні проти України, а процес підготовки до виходу російський окупаційних військ вже розпочався. Подробиці повідомив Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" в етері FREEДОМ.

Він розповів, що Кремль може звинуватити у невдачах на фронті "керівників" так званих "ЛНР" та "ДНР". Серед ймовірних претендентів він назвав ватажка терористичного угруповання на Донеччині Дениса Пушиліна.

Російський інформаційний простір вже проводить у цьому напрямку відповідну роботу. Пропагандисти звинувачують певних осіб, через яких росіяни нібито були змушені були захищати російськомовне населення Донбасу, посилаючись саме на неправдиві заяви того ж таки Пушиліна та інших представників.

"Це ще не означає, що вони під це будуть виводити свої війська з території України", – розповів Коваленко.

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Кремль помилився у розрахунках щодо воєнної кампанії проти України. Це своєрідний результат деградації аналітичних можливостей практично всіх силових структур, які надсилали інформацію вищому військово-політичному керівництву РФ. Усі ті відділи збирали аналітичні дані з прив'язкою до пропагандистських наративів, що зіграли проти самих загарбників.

"Вони просто готуються до поразки у війні, і вони готуються шукати тих офірних цапів", – пояснив оглядач.

Нагадаємо, 1 травня Олександра Коваленко повідомив подробиці діяльності керівника російської ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Зі слів військового оглядача, "вагнерівців" зазвичай використовували як живий щит, за яким йшов десант армії РФ. Терористична структура, за його словами, зараз має максимум 4 тисячі найманців в Україні. Він вважає, що Пригожин не може повноцінно компенсувати величезні втрати у лавах воєнізованого угруповання.