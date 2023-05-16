Разючий показник: у ЗСУ оцінили роботу сил ППО, які збили шість "Кинджалів"

Спікер українських ВПС Юрій Ігнат уточнив, що всі шість аеробалістичних ракет Х-47М2 летіли до столиці, оскільки для противника Київ завжди був пріоритетною ціллю.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що в ніч проти 16 травня російські окупанти випустили по території України 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал". Пізніше спікер Військово-повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону уточнив, що всі ракети летіли на Київ, але були знищені засобами ППО, що є разючим результатом.

За його словами, для противника Київ був завжди пріоритетною ціллю, оскільки в столиці знаходяться важливі державні об'єкти.

"Робота надзвичайно успішна. Шість "Кинджалів" — це разючий показник. Київ залишається в епіцентрі, столиця завжди була в пріоритеті росіян, тому її захищають серйозними засобами ППО", — пояснив Ігнат.

Водночас усі ворожі повітряні цілі, які летіли в напрямку Київської області, були знищені, і це найголовніше, підкреслив полковник.

"Знищено все те, що летіло на Київську область. Потрібно подякувати повітряному командуванню "Центр" та іншим підрозділам протиповітряної оборони, які сьогодні виконали цю роботу", — підсумував речник українських ВПС.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 16 травня повідомив, що в небі над Україною засобами ППО було знищено 18 ворожих ракет. Із шести літаків МіГ-31К випустили шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 9 крилатих ракет "Калібр" і три ракети наземного базування С-400 й "Іскандер-М".

Пресслужба ДСНС опублікувала фото наслідків нічного ракетного удару по Києву. На фото можна побачити сильну пожежу, зокрема пожежники гасили автобус, що горів.