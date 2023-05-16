У Запоріжжі стався збройний напад на військових, є поранені (відео)

За даними слідства, конфлікт виник між військовослужбовцями та невідомими особами, внаслідок якого останні влаштували стрілянину з мисливської та автоматичної зброї.

У Запоріжжі на стоянці біля ринку стався напад на військових, унаслідок якого один із них отримав ножові поранення. Про це повідомляє поліція Запорізької області.

За інформацією, отриманою від поліції, 15 травня приблизно о 16:00 на стоянці автотранспорту біля міського ринку стався конфлікт між невідомими особами та військовослужбовцями.

Внаслідок конфлікту невідомі відкрили вогонь, використовуючи мисливську та автоматичну зброю. А також нападники вчинили хуліганські дії із застосуванням предметів для завдання тілесних ушкоджень.

Подробиці інциденту наразі перевіряються поліцією.

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"Після чого невідомі чоловіки втекли з місця події на автомобілях у невідомому напрямку. Один із військових отримав ножові поранення, його було доставлено до лікарні", — йдеться у повідомленні.

За даними поліції, внаслідок проведення слідчо-оперативних заходів на одному з блокпостів Запорізької області було затримано двох чоловіків 1976 та 2001 року народження. Обидва обґрунтовано підозрюються у скоєнні кримінального правопорушення. Затримання здійснено відповідно до статті 208 КПК України. Нині обидва перебувають у ізоляторі тимчасового тримання.

Поліція активно розшукує інших учасників нападу, і ведеться відкрите кримінальне провадження з цього приводу.

Поліція Запоріжжя встановлює учасників стрілянини в одному з районів міста

У Запоріжжі на стоянці біля ринку стався напад на військових

Нагадаємо, що 10 травня на варшавському пляжі Понятувка сталася масова п'яна бійка між громадянами України та Польщі.

Крім того, 2 лютого у центрі Києва на вулиці Володимирській біля будівлі Служби безпеки України стріляли з автомата. Стріляли біля обмінника криптовалюти, внаслідок було поранено націоналіста та учасника АТО Олексія Середюка. Його помістили до карети швидкої допомоги.