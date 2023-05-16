У Міноборони РФ прозвітували про "ураження" ЗРК Patriot ракетами "Кинджал"

Генерал Ігор Конашенков стверджує, що всі визначені об'єкти на території України були уражені "зосередженим ударом зброї великої дальності".

Пресслужба Міністерства оборони РФ офіційно повідомила, що в ніч проти 16 травня ракетним комплексом "Кинджал" було знищено американський зенітно-ракетний комплекс Patriot, розташований у Києві. Про це заявив офіційний представник Міноборони, генерал-лейтенант Ігор Конашенков.

"Високоточним ударом гіперзвуковим ракетним комплексом "Кинджал" у місті Київ уражений зенітний ракетний комплекс Patriot виробництва США", — йдеться у черговому зведенні Міноборони РФ від 16 травня.

Також Конашенков розповів, що ЗС РФ завдали зосередженого удару зброєю великої дальності повітряного та морського базування по пунктам дислокації підрозділів української армії та місцях зберігання західного озброєння, боєприпасів та військової техніки.

"Всі визначені об'єкти уражені", — відзвітував ворожий генерал.

З цього приводу висловився і речник президента РФ Дмитро Пєсков. Він заявив, що російська ракета "Кинджал" нібито має унікальні характеристики. Але не уточнив, чи існують системи, які здатні її збивати.

"Справді, президент Путін неодноразово говорив, і наші технічні фахівці неодноразово підтверджували, що цей вид зброї, ракети "Кинджал", мають абсолютно унікальні тактико-технічні характеристики. Це дійсно так", — сказав Пєсков.

Спростування української сторони

Тим часом у Повітряних силах ЗСУ офіційно заявили, що всього противником було випущено по Україні шість ракет Х-47М2 "Кинджал", з яких усі були знищені засобами ППО. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Військово-повітряних сил полковник Юрій Ігнат.

Таким чином, українська сторона фактично спростовує заяви Міноборони РФ. Водночас зазначимо, що під час брифінгу Конашенков не уточнив, яка кількість "Кинджалів" була випущена по Україні 16 травня.

Нагадаємо, пресслужба головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного 16 травня повідомила, що силами українських ППО було збито 18 ворожих ракет, випущених по території України. Зокрема було знищено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 9 крилатих ракет "Калібр" та три ракети наземного базування С-400 та "Іскандер-М".