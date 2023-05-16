Російська САУ після влучань ЗСУ відправила на той світ "колегу", яку ЗС РФ сховали за 70 м (відео)

Українські артилеристи мали намір одним пострілом знищити одну ворожу гармату "Гіацинт-С", але знищили дві, завдяки "friendly fire", який влаштувала підбита гармата.

На одному з напрямків фронту українські захисники спростували твердження, що одним пострілом не можна вбити двох зайців. Їм вдалося знищити одним пострілом одразу дві ворожі гармати 2С5 "Гіацинт-С", які окупанти розмістили в полях. Про це повідомляє телеграм-канал "Оперативний ЗСУ".

"Артилеристи 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола спростовують прислів'я ''За двома зайцями поженешся — жодного не спіймаєш''. Гармаші ефективно зменшуючи кількість окупантів, знищили самохідну гармату окупантів 2С5, яка своєю чергою "захопила" з собою це одну бойову одиницю, вразивши її своїм боєприпасом на відстані 70 метрів", — йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, як аеророзвідка виявила три ворожі самохідні гармати 2С5 "Гіацинт-С". Окупанти встановили їх на відстані одна від одної. Артилеристи ЗСУ завдали точкового удару по одній із гармат, яка вибухаючи, прихопила із собою на "той" світ ще одну.

Нагадаємо, що на Бахмутському напрямку українські артилеристи знищили колону броньованої техніки окупантів, яка їхала на підкріплення.

Раніше повідомлялося, що на Запоріжжі ЗСУ рознесли гаубиці, які ЗС РФ приготували для обстрілів Нікополя. Росіяни сховали гаубиці 2А18 Д-30 калібру 152-мм в лісосмузі на лівому берегу Дніпра.