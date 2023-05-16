"Ставка на силу спрацьовує": у ОП підбили підсумки нічного обстрілу Києва

Глава Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що Україні необхідно посилити системи ППО, а також отримати літаки-винищувачі, які допоможуть закрити небо над країною.

Україна має створити коаліцію винищувачів, щоб закрити небо й у такий спосіб переграти Росію, яка робить ставку на терор мирного населення ракетами та ударними безпілотними летальними апаратами. Про це глава Офісу президента Андрій Єрмак написав у своєму телеграм-каналі у вівторок, 16 червня.

З його слів, Україна постійно демонструє, що зміцнення нашої обороноздатності позбавляє росіян можливостей для терору.

"Стратегічно вони (російські військові, — ред.) робили ставку на повітря з минулого року. Вони використовують різні типи озброєнь. Але навіть ті, які вони нещодавно вважали найефективнішими, не дають терористам бажаних результатів", — написав Єрмак.

Глава ОП також висловив думку, що формування коаліції винищувачів допоможе українським військовим припинити повітряний терор РФ. Крім цього, потрібно збільшити кількість систем ППО.

"Ми повинні бути ще міцнішими й переграти ворога в цій шахівниці. Ставка на силу в цій війні працює", — резюмував Єрмак.

Нагадаємо, згідно з даними головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, всього українські сили протиповітряної оборони вночі 16 травня збили в небі над Україною 18 ракет, включаючи 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал". Система ППО України перехопила всі повітряні цілі, зокрема БПЛА.

За словами глави КДВА Сергія Попка, у ніч на 16 травня росіяни запустили у напрямку української столиці максимальну кількість ракет за найкоротший проміжок часу. Падіння уламків зафіксовано одразу у 5 районах Києва. Чиновник також повідомив, що у Солом'янському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах Києва було виявлено уламки російських повітряних цілей. Найбільше постраждав Солом'янський район, де спалахнуло нежитлове приміщення та були пошкоджені машини.