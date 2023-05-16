150 кг особливої вибухівки: експерти розкрили таємниці збитого над Києвом "Кинджала" (відео)

Усі елементи мають маркування, яке відповідає індексу самої ракети до комплексу Х-47М2 "Кинджал". За словами фахівців, також можна визначити літак, із якого відстрілювалася ракета.

Дослідження збитої ЗСУ 4 травня гіперзвукової ракети "Кинджал" показали, що її бойова частина містить 150 кг октагену, що еквівалентно 240 кг тротилу. Про це кореспонденту ТСН Андрію Цаплієнку розповіли фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ).

Фахівці КНДІСЕ, досліджуючи гіперзвукову ракету "Кинджал", збиту під час обстрілу столиці 4 травня, виявили, що для спорядження її бойової частини застосовується особлива вибухівка октаген, яка також використовується в балістичних ракетах 9М723 до ОТРК "Іскандер".

Маса вибухівки в бойовій частині "Кинджала" становить 150 кг, що еквівалентно 240 кг тротилу. Примітно, що корпус оболонки БЧ Х-47М2 "Кинджал" має настільки велику товщину, що під час падіння збитої ракети бойову частину вибило, "ніби пляшку".

Також фахівці розповіли, що на всіх виявлених елементах збитої ракети є маркування "7760", яке відповідає індексу самої ракети до комплексу Х-47М2 "Кинджал", що його використовують росіяни.

Ця деталь дозволяє довести сам факт застосування окупантами ракети комплексу "Кинджал", яку можна ідентифікувати за конкретними ознаками та параметрами. Отже, під час юридичного процесу за фактами воєнних злочинів Росії проти нашої країни маркування стане важливим доказом.

Фахівці КНДІСЕ додали, що також є можливість встановити конкретний літак МіГ-31К, із якого випускали ракету, рубіж пуску та місце її знищення українською ППО.

Нагадаємо, в ніч на 16 травня росіяни використали шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", а також крилаті ракети "Калібр" і безпілотники Shahed-136/131, намагаючись знищити зенітні ракетні комплекси Patriot у Києві.

Пресслужба Міністерства оборони РФ офіційно повідомила, що в ніч на 16 травня ракетним комплексом "Кинджал" нібито було знищено американський зенітно-ракетний комплекс Patriot, розташований у Києві. Водночас у ЗС ЗСУ офіційно заявили, що всього противник випустив по Україні шість ракет Х-47М2 "Кинджал", із яких усі були знищені засобами ППО.