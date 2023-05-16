"Життєво важливо": Кулеба навів 5 аргументів, чому Україні необхідні винищувачі F-16

Голова МЗС України пояснив, чим використання літаків в російсько-українській війні може бути корисним для США та інших країн світу. За його словами, радянська авіація не є альтернативою на полі бою.

Партнери мають полишити страхи та надати українським Збройним силам винищувачі F-16. Про це написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у статті для FP, опублікованій 15 травня.

"Постачання військової допомоги Україні було і залишається грандіозним завданням і, ймовірно, є найбільшою матеріально-технічною операцією Заходу з часів Другої світової війни. Сполучені Штати очолили ці зусилля з надзвичайним завзяттям. Оскільки війна вступає в новий етап, життєво важливо забезпечити Україну винищувачами F-16", — заявив він.

Очільник МЗС назвав 5 причин, чому Україна має отримати літаки F-16:

Нині, за словами Кулеби, близько 25% російських ракет досягають цілей. Сучасні реактивні літаки, на його думку, зміцнять протиповітряну та протиракетну оборону, що врятує життя та захистить мирне населення від ворожих атак. З посиланням на військову доктрину США та НАТО міністр зазначив, що для успішних наступальних дій захисників потрібна перевага в повітрі. Він підкреслив, що F-16 збільшать шанси українських пілотів виживати у повітряних боях, чого не можна сказати про радянські літаки. У статті йдеться, що це пов’язано із застарілими боєприпасами та радарами винищувачів МіГ. Сучасна авіація допоможе зробити чорноморський зерновий коридор безпечним, впевнений Кулеба. Він пояснив, що ескадрилья добре оснащених F-16 дозволить утримувати ворожі кораблі та авіацію якомога далі від морського шляху коридору. Українські льотчики поділяться досвідом польотів на F-16 для боротьби з окупантами, і це "значно модернізує ВПС США, не наражаючи на небезпеку життя американців". Голова МЗС описав це як втілення фантастики Top Gun у реальність. Наявність F-16 на озброєнні в України стримуватиме Кремль від майбутніх спроб "перекроїти кордони в Європі", переконаний посадовець. За словами міністра, винищувачі допоможуть українцям відновити мир на власних територіях та "приборкати агресивні амбіції президента Росії Володимира Путіна".

"Замість того, щоб зосереджуватися на страхах, які ніколи не справдяться, ми закликаємо Сполучені Штати та їхніх союзників розглянути переваги надання Україні F-16", — заявив Кулеба.

Нагадаємо, радник голови Міноборони Юрій Сак назвав кількість винищувачів, яку розраховує отримати Україна. Він розповів, що планується формування трьох або чотирьох ескадрилей.

13 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що обговорив з держсекретарем США Ентоні Блінкеном важливість надання Україні F-16.